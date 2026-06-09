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Мама Агаты Муцениеце приехала из Латвии и посетила с дочерью Большой театр 0 118

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце и ее мама Нонна.

Агата Муцениеце поделилась редким снимком с мамой, которая живет в Латвии и нечасто появляется в социальных сетях дочери. Вместе они посетили Большой театр в Москве, а опубликованная фотография вызвала живой отклик у поклонников актрисы.

Агата Муцениеце впервые за долгое время показала свою маму Нонну. Родительница актрисы живет в Латвии и редко оказывается в центре внимания прессы или светской хроники. Во время редких встреч с мамой Агата старается организовать для нее интересную культурную программу.

На этот раз они вместе посетили Большой театр. После спектакля актриса опубликовала совместное фото в своем блоге.

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Семья актрисы

Известно, что отец Агаты, латыш по национальности, умер, когда будущая актриса была еще ребенком. У нее также есть две старшие сестры — Санта и Рената, с которыми она поддерживает отношения и встречается при возможности.

В последнее время жизнь Муцениеце стала особенно насыщенной. После рождения ребенка в семье артистки и музыканта Петра Дранги свободного времени стало значительно меньше, поэтому встречи с родственниками и друзьями происходят не так часто, как раньше.

Отношения с сыном наладились

Поклонников порадовали и новости о личной жизни актрисы. По сообщениям СМИ, Агате удалось восстановить отношения с сыном Тимофеем, рожденным в браке с Павлом Прилучным.

После развода родителей мальчик некоторое время предпочитал жить с отцом и его новой семьей. Однако со временем отношения с матерью улучшились. Сейчас Тимофей вновь общается с Агатой и, как утверждается, смог найти общий язык с ее нынешним избранником.

Судя по всему, сейчас в жизни актрисы наступил спокойный и счастливый период, в котором находится место и для семьи, и для теплых встреч с самыми близкими людьми.

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#культура #социальные сети #семья #отношения #мама
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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