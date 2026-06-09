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Новая сексуальная революция грядет с Азии 0 257

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: К этим игрушкам еще и интеллект приделают.

Производители делают ставку на более «милый» дизайн.

На международной выставке API Expo в Шанхае производители представили десятки новинок. По словам организатора Пан Чуньхуэя, главным словом этого года стал именно искусственный интеллект, сообщает zdfheute.de.

Компании интегрируют ИИ в различные устройства. В частности, речь идет о секс-куклах, которые становятся более «человечными» благодаря голосовым и интерактивным функциям.

Китай как «фабрика мира» для интимной продукции

Рынок секс-игрушек давно вышел за рамки нишевого сегмента. Сегодня это миллиардный бизнес с глобальными поставками.

Финансовый аналитик Го Шилян с платформы Jing отмечает, что Китай сохраняет статус главного производственного центра и остается ключевым звеном мировой цепочки поставок.

Представитель британской компании Lovehoney Кристоф Шоберт подтверждает: без китайских производственных мощностей рынок работать не сможет. Тем не менее он считает, что массовое распространение дорогих ИИ-кукол займет еще несколько лет.

Влияние Японии и новые форматы

Индустрия ориентируется и на японскую поп-культуру. Например, растет популярность кукол в стиле манга.

Глава компании Elsa Babe Линь Гуаньчжи сообщил, что фирма внедряет голосовые функции на базе ИИ. Таким образом пользователи могут взаимодействовать с устройством почти как с живым собеседником.

Кроме того, производители делают ставку на более «милый» дизайн. Это упрощает продвижение в социальных сетях, где действуют ограничения на откровенный контент.

Основные тренды рынка:

-интеграция искусственного интеллекта в устройства;

-развитие интерактивных голосовых функций;

-рост сегмента мужской аудитории;

-популярность манга-стиля;

-смещение дизайна в сторону более нейтрального образа.

От табу к росту рынка

Несмотря на масштабы, в Китае тема долго оставалась чувствительной. Производство и распространение порнографии в стране запрещены законом и могут привести к уголовной ответственности.

Первый секс-шоп в Пекине открылся лишь в начале 1990‑х годов. Позже, в 2003 году, власти смягчили регулирование товаров для взрослых и перестали относить их к особой категории.

Именно после этого рынок начал активно расширяться. В результате Китай стал не только крупнейшим производителем, но и одним из самых быстрорастущих рынков в мире.

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#Япония #искусственный интеллект #технологии #социальные сети #Китай #секс
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