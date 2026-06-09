Производители делают ставку на более «милый» дизайн.
На международной выставке API Expo в Шанхае производители представили десятки новинок. По словам организатора Пан Чуньхуэя, главным словом этого года стал именно искусственный интеллект, сообщает zdfheute.de.
Компании интегрируют ИИ в различные устройства. В частности, речь идет о секс-куклах, которые становятся более «человечными» благодаря голосовым и интерактивным функциям.
Китай как «фабрика мира» для интимной продукции
Рынок секс-игрушек давно вышел за рамки нишевого сегмента. Сегодня это миллиардный бизнес с глобальными поставками.
Финансовый аналитик Го Шилян с платформы Jing отмечает, что Китай сохраняет статус главного производственного центра и остается ключевым звеном мировой цепочки поставок.
Представитель британской компании Lovehoney Кристоф Шоберт подтверждает: без китайских производственных мощностей рынок работать не сможет. Тем не менее он считает, что массовое распространение дорогих ИИ-кукол займет еще несколько лет.
Влияние Японии и новые форматы
Индустрия ориентируется и на японскую поп-культуру. Например, растет популярность кукол в стиле манга.
Глава компании Elsa Babe Линь Гуаньчжи сообщил, что фирма внедряет голосовые функции на базе ИИ. Таким образом пользователи могут взаимодействовать с устройством почти как с живым собеседником.
Кроме того, производители делают ставку на более «милый» дизайн. Это упрощает продвижение в социальных сетях, где действуют ограничения на откровенный контент.
Основные тренды рынка:
-интеграция искусственного интеллекта в устройства;
-развитие интерактивных голосовых функций;
-рост сегмента мужской аудитории;
-популярность манга-стиля;
-смещение дизайна в сторону более нейтрального образа.
От табу к росту рынка
Несмотря на масштабы, в Китае тема долго оставалась чувствительной. Производство и распространение порнографии в стране запрещены законом и могут привести к уголовной ответственности.
Первый секс-шоп в Пекине открылся лишь в начале 1990‑х годов. Позже, в 2003 году, власти смягчили регулирование товаров для взрослых и перестали относить их к особой категории.
Именно после этого рынок начал активно расширяться. В результате Китай стал не только крупнейшим производителем, но и одним из самых быстрорастущих рынков в мире.
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