Для многих путешественников знакомство с местной кухней — одна из главных причин отправиться в отпуск. Издание Time Out представило рейтинг лучших гастрономических городов мира 2026 года, включив в него направления, где еда является не просто частью культуры, а настоящей достопримечательностью.

Дегустация местных блюд — одна из самых приятных частей любого путешествия. Для многих туристов именно кухня становится решающим фактором при выборе страны или города для отдыха.

Издание Time Out опубликовало рейтинг лучших гастрономических городов мира в 2026 году. Для его составления журналисты опросили тысячи жителей разных стран, попросив их оценить качество, разнообразие и доступность местной кухни. Кроме того, в исследовании приняли участие повара, ресторанные критики и эксперты гастрономической индустрии.

Авторы рейтинга отмечают, что при составлении списка учитывались не только популярность ресторанов и уровень сервиса, но и кулинарные традиции, культура питания, доступность продуктов и уникальность местной кухни.

Лима возглавила мировой рейтинг

Первое место в списке заняла столица Перу — Лима.

По мнению экспертов, гастрономия этого города отражает богатейшее культурное и природное разнообразие страны. Здесь можно попробовать блюда практически всех регионов Перу — от амазонской кухни до традиционных рецептов севера и юга страны.

Особое внимание авторы рейтинга уделили не только знаменитому севиче, но и менее известному за пределами Перу блюду causa limeña — холодной закуске из картофеля с разнообразными начинками.

Кроме того, Лима стала самым доступным городом рейтинга для любителей гастрономических открытий. Согласно опросу, 90% местных жителей считают рестораны недорогими, а 85% назвали город в целом доступным для питания вне дома.

Бангкок и Мехико вошли в тройку лидеров

Второе место досталось Бангкоку.

Как отмечают эксперты, современная гастрономическая культура тайской столицы сформировалась под влиянием международной торговли, миграции и китайских кулинарных традиций. Именно они сыграли важную роль в развитии знаменитой культуры уличной еды.

«Лучшие блюда Бангкока часто сочетают сладкий, соленый, кислый и острый вкусы в одном блюде», — говорится в публикации.

Третье место занял Мехико.

Гастрономическая сцена мексиканской столицы объединяет традиционные национальные продукты и кулинарные влияния со всего мира. Одним из символов города остается taco al pastor — маринованная свинина с перцем чили и специями, подаваемая на кукурузной тортилье.

Лондон и Барселона замкнули первую пятерку

Четвертое место занял Лондон.

По мнению авторов рейтинга, кухня британской столицы отражает многовековую историю страны и влияние многочисленных волн миграции. Здесь успешно соседствуют традиционные английские заведения и рестораны индийской, китайской, корейской и многих других кухонь мира.

«Ни один другой город мира не любит питаться вне дома больше, чем лондонцы», — отмечают эксперты Time Out.

Замыкает первую пятерку Барселона.

Кулинарные традиции каталонской столицы формировались под влиянием средиземноморской культуры, римского наследия и международной торговли. Значительную роль сыграли и продукты, появившиеся в Европе после открытия Америки, в частности томаты и картофель.

Эксперты также напоминают, что именно Барселона стала одним из первых городов Испании, где сформировалась современная ресторанная культура.

Топ-20 гастрономических городов мира

Помимо лидеров рейтинга, в первую двадцатку вошли:

• Хошимин (Вьетнам);

• Мельбурн (Австралия);

• Пекин (Китай);

• Афины (Греция);

• Лиссабон (Португалия);

• Кейптаун (ЮАР);

• Осака (Япония);

• Бангалор (Индия);

• Неаполь (Италия);

• Нью-Йорк (США);

• Гонконг (Китай);

• Буэнос-Айрес (Аргентина);

• Марсель (Франция);

• Копенгаген (Дания);

• Медельин (Колумбия).

Современный гастрономический туризм давно перестал ограничиваться посещением известных ресторанов. Сегодня путешественники ищут новые вкусы, локальные продукты и аутентичные традиции. Рейтинг Time Out показывает, что лучшие гастрономические впечатления можно получить как в знаменитых мировых столицах, так и в городах, которые пока остаются менее очевидным выбором для туристов.