Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, 61-летняя Кортни Лав, вновь привлекла внимание поклонников. Рок-певица опубликовала новое фото, на котором предстала в неожиданно нежном и романтичном образе, вызвав волну комплиментов в социальных сетях.

Кортни Лав давно оставила позади бурный образ жизни, с которым ее ассоциировали на протяжении десятилетий. Сегодня артистка все чаще выбирает элегантные и женственные наряды, а поклонники отмечают, что с годами она выглядит все более свежей и ухоженной.

На новом снимке Кортни позирует в белой блузке и светло-голубой мини-юбке. Певица распустила волосы и сделала легкий естественный макияж. На руках она держит своего черного питомца.

Фотография не осталась без внимания знаменитостей. Среди тех, кто оценил публикацию, оказалась и голливудская актриса Шэрон Стоун, поставившая отметку «Нравится».

Поклонники также не скупились на комплименты. В комментариях пользователи писали, что Кортни выглядит удивительно молодой и стильной.

«Такая легкая красота», «Ты выглядишь очень молодо», «Отличное чувство стиля, как всегда», «Очень красивая блузка», — отметили подписчики артистки.

История любви и трагедии

Кортни Лав известна не только как фронтвумен рок-группы Hole, но и как вдова Курта Кобейна — легендарного музыканта и лидера Nirvana.

Пара поженилась в 1992 году, а вскоре у них родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн.

В апреле 1994 года Курт Кобейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле. Согласно официальному расследованию, музыкант покончил с собой. Однако на протяжении многих лет вокруг его смерти возникали различные версии и слухи, которые неоднократно обсуждались поклонниками и СМИ.

Новая глава жизни

Сегодня Кортни Лав ведет гораздо более спокойную жизнь и редко оказывается в центре громких скандалов. Кроме того, она уже успела стать бабушкой: в 2024 году ее дочь Фрэнсис родила ребенка.

Судя по новым фотографиям, певица чувствует себя уверенно и продолжает радовать поклонников, которые уверены: время над ней практически не властно.