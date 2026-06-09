Режиссер Эмир Кустурица (71) рассказал, что его фильм по роману писателя Валентина Распутина «Последний срок» будет называться «Один день моей жизни». Съемки картины проходят в Сербии. Кустурица намерен выпустить фильм в прокат в 2027 году.

Оригинальная повесть рассказывает о последних моментах перед смертью деревенской старухи Анны, чьи взрослые дети собираются в своем родном доме и вспоминают времена, проведенные рядом. Сюжет произведения Распутина будет перенесен в контекст современной Сербии в фильме Кустурицы.

Ранее режиссер также рассказал, что хотел бы снять фильм о хоккеисте и капитане клуба «Вашингтон» Александре Овечкине. Среди известных картин режиссера: «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд» и «Жизнь как чудо».

Эмир Кустурица женат. Его жена — Майя Кустурица. Супруги являются основателями и совладельцами кинокомпании Rasta Films, которая занималась производством всех фильмов Эмира Кустурицы, начиная с «Историй на супер 8», а также лент других режиссёров. У Эмира и Майи двое детей — сын Стрибор и дочь Дуня. Стрибор Кустурица является ударником в The No Smoking Orchestra; он также снялся как актёр в фильмах своего отца «Жизнь как чудо» и «Завет», а в последнем выступил ещё и в качестве композитора.

В 2005 году на день святого Георгия Эмир Кустурица в Монастыре Савина принял православие под именем Неманя. Режиссёр утверждает, что его дальние предки были православными сербами, и, таким образом, принятие им христианства стало актом возвращения к истокам. По его словам, христианин должен пытаться сделать мир более гармоничным, и именно такую цель преследует Кустурица в своих фильмах.

Режиссёр вместе со своей женой Майей стал ктитором Храма во имя святого Саввы Сербского в построенной по его собственному проекту деревне на Мокрой горе. Храм был освящён 23 января 2005 года епископом Жичским Хризостомом. 21 января 2010 года в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялась церемония вручения Кустурице премии Международного общественного фонда единства православных народов имени Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества».

Режиссёр говорил, что когда-то считал себя социал-демократом, но позже осознал себя анархистом.

Известен также монархическими симпатиями. Является членом Коронного совета при главе династии Карагеоргиевичей, правившей страной с 1804 по 1945 год, кронпринце Александре.