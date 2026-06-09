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Тайное замужество горячей штучки: кого себе выбрала певица Дуа Липа 0 43

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Совет да любовь молодым.

Свадебное торжество пройдет на Сицилии, в узком кругу.

Дуа Липа (30) вышла замуж за актёра Каллума Тёрнера. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях и публикаций СМИ. Для пары это стало важным личным событием, которое уже активно обсуждается в медиа.

Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. Отмечается, что певица отказалась от традиционного пышного свадебного платья. Вместо этого она выбрала более сдержанный и элегантный образ. Подробности самого торжества при этом не раскрываются.

По информации источников, пара не ограничилась только официальной регистрацией брака. В ближайшее время планируется ещё одно торжество. Оно должно пройти на Сицилии и, по предварительным данным, будет более масштабным по формату и числу гостей.

Дуа Липа известна по всему миру благодаря своим музыкальным хитам и премиям в сфере поп-музыки. Каллум Тёрнер – британский актёр, который снимался в ряде известных кинопроектов. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь, однако периодически появляется вместе на публичных мероприятиях.

Официальных подробностей о свадьбе и списке приглашённых гостей пока не публиковалось. Представители пары также не делали развёрнутых комментариев по поводу прошедшей церемонии и предстоящего празднования.

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#музыка #социальные сети #свадьба #Дуа Липа #певица #знаменитости #Лондон
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