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Внучка Бориса Ельцина поделилась романтичными снимками с Глебом Березовским 1 245

Lifenews
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внучка Бориса Ельцина поделилась романтичными снимками с Глебом Березовским
ФОТО: Instagram

Мария Юмашева, внучка первого президента России Бориса Ельцина, опубликовала новую серию фотографий со своим возлюбленным — Глебом Березовским, сыном покойного предпринимателя Бориса Березовского. Пара встречается уже несколько лет и не скрывает своих чувств.

24-летняя Мария Юмашева порадовала подписчиков новыми кадрами со своим бойфрендом Глебом Березовским. На опубликованных в соцсетях снимках пара гуляет вместе, держится за руки и обнимается. На некоторых фотографиях влюбленные запечатлены во время путешествий и отдыха.

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О романе Марии Юмашевой и Глеба Березовского стало известно в 2023 году. С тех пор они периодически делятся совместными фотографиями, однако предпочитают не раскрывать подробности личной жизни.

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Мария Юмашева — дочь Валентина Юмашева и Татьяны Юмашевой, младшей дочери первого президента России Бориса Ельцина. Валентин и Татьяна поженились в 2002 году, в том же году у них родилась Мария.

У Татьяны Юмашевой также есть двое сыновей от предыдущих браков — Борис и Глеб. У Валентина Юмашева есть дочь Полина от первого брака. Ранее Полина была замужем за предпринимателем Олегом Дерипаской.

Мария получила образование в Великобритании и большую часть времени проводит за пределами России. В последние годы она активно путешествует и ведет непубличный образ жизни, лишь изредка рассказывая о себе в социальных сетях.

До отношений с Глебом Березовским Мария встречалась с футболистом Федором Смоловым. Их роман привлекал внимание СМИ из-за разницы в возрасте. Впоследствии пара рассталась, а в 2023 году Смолов женился на блогере Карине Истоминой. В том же году у супругов родилась дочь.

Глеб Березовский — младший сын предпринимателя Бориса Березовского. Он также предпочитает не афишировать свою личную жизнь и редко появляется в публичном пространстве.

Мария Юмашева и Глеб Березовский продолжают строить отношения вдали от лишнего внимания прессы. Тем не менее редкие совместные фотографии неизменно вызывают интерес у подписчиков и поклонников известных семей.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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