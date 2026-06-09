После ухода бабушки из жизни квартира всё равно перейдет к ней.

87-летняя вдова писателя Василия Шукшина дала интервью для программы на телевидении. Лидия Федосеева-Шукшина ответила внучке, с которой оборвала связь.

Актриса живет в небольшой квартире в Новой Москве вместе с младшей дочерью. Ольга взяла на себя все заботы о матери. Лидия Федосеева-Шукшина не смогла простить внучке Анне продажу квартиры в Санкт-Петербурге.

Дочь Марии Шукшиной избавилась от недвижимости, уверяя, что ей срочно нужны были деньги.

Анна аргументировала свой поступок тем, что после ухода бабушки из жизни квартира всё равно перейдет к ней. В связи с этим теперь Федосеева-Шукшина не может приезжать в город, который называет любимым.

Внучка актрисы не может с ней связаться. По ее словам, у нее есть шесть номеров телефонов, но ни один не работает. Ольга недоумевает, почему Анна не может просто навестить бабушку.

«Так приезжай хоть каждый день. Хочешь, чтобы я ушла? Пожалуйста, я выйду. Я же единственная тяну эту ситуацию, нет никакой поддержки. Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — заявила Ольга.

Тетю возмущает поведение племянницы, которая стала бодибилдером. «Если ты на весь экран выставляешь свою пятую точку, а потом мы видим заголовок "Внучка русского писателя Шушкина выставила свой ...", то это больно, бьет по фамилии. Советую тебе вырастить в себе ответственность и хочу спросить, чью фамилию ты хочешь носить», — негодовала Ольга.

Анна не стала молчать в ответ на такие обвинения. «Моя попа — моя работа. Это мои будущие клиенты, они идут ко мне, видя, как я выгляжу», — заверила дочь Марии Шукшиной на программе «Прямой эфир» на канале «Россия».

Ведущие попытались примирить племянницу и тетю, однако Анна отказалась. «Я только что наладила связь с мамой. Ей будет не очень приятно, если я начну общаться с Ольгой Васильевной. А я не хочу терять нашу с мамой связь», — объяснила дочь Марии.