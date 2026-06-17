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Супруга Брюса Уиллиса впервые рассказала, как младшие дочери восприняли тяжелый диагноз отца 0 156

Lifenews
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брюс Уиллис

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг впервые подробно рассказала, как объяснила двум младшим дочерям диагноз знаменитого актера. По ее словам, девочки узнали правду с самого начала и смогли найти собственный способ справиться с непростой ситуацией.

Как известно, у 70-летнего голливудского актера в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию. Когда его супруга объясняла 14-летней Мейбл и 12-летней Эвелин, что означает этот диагноз, девочки придумали собственную забавную расшифровку сложной аббревиатуры — «Фантастические танцующие черепахи». По словам Эммы Хеминг, это помогло им легче запомнить название болезни.

В подкасте The Bossticks она призналась, что с самого начала решила не скрывать от дочерей правду. Однако объясняла ситуацию очень осторожно, подбирая слова в соответствии с их возрастом.

«Я просто сказала им все как есть, и дальше оставалось терпеливо ждать вопросов и отвечать на них честно», — поделилась Эмма.

Она отметила, что девочки достойно справляются с происходящим и стараются поддерживать отца.

Супруга актера также обратила внимание на распространенное заблуждение, связанное с деменцией. По ее словам, многие автоматически связывают это заболевание исключительно с потерей памяти, однако в случае Брюса Уиллиса болезнь прежде всего влияет на речь и способность общаться, а не на воспоминания.

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Мейбл и Эвелин — младшие из пяти дочерей актера. Трое старших — Румер, Скаут и Таллула — родились в браке Уиллиса с актрисой Деми Мур.

Семья Брюса Уиллиса продолжает открыто рассказывать о борьбе актера с тяжелым заболеванием. По словам Эммы Хеминг, честность и поддержка близких помогают не только самому Уиллису, но и его детям справляться с непростыми переменами в жизни семьи.

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#борьба #родители #семья #отношения #диагноз #здоровье #психология #дети #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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