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Лондонский совет вынудил владельца 150-миллионного состояния Ронни Вуда перекрасить дверь 0 33

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суровым пуританам не понравились яркие цвета.

Власти считают, что яркие цвета портят историческую атмосферу.

Музыкант Rolling Stones столкнулся с требованием властей. Его дверь оказалась под запретом. Решение связано с архитектурными нормами района.

В Лондоне разгорелся спор вокруг внешнего вида частных домов в престижном районе Мейда-Вейл. Городской совет Вестминстера обязал Ронни Вуда, гитариста группы Rolling Stones, изменить цвет входной двери своего особняка. Причиной стало то, что ярко-розовый оттенок, выбранный музыкантом, не вписывается в архитектурный облик улицы, как сообщает Daily Mail.

По данным издания, не только Вуд оказался в центре внимания муниципалитета. Несколько других жителей района также получили предписания привести фасады своих домов в соответствие с установленными требованиями. Власти считают, что яркие цвета портят историческую атмосферу и могут негативно сказаться на статусе района.

Среди соседей Вуда оказалась 97-летняя обладательница премии BAFTA Анджела Аллен. Она также получила предписание провести ремонтные работы, иначе ей грозил штраф до 30 тысяч фунтов стерлингов. В случае с Вудом, его ворота остались черными, а вот дверь пришлось перекрасить, чтобы избежать санкций.

Ситуация приобрела дополнительный оттенок иронии из-за того, что у Rolling Stones есть знаменитая песня «Paint It Black». В ней звучит строка о желании перекрасить красную дверь в черный цвет. Теперь эта строчка неожиданно получила буквальное воплощение в жизни одного из участников группы.

Рональд Дэвид (Ронни) Вуд (англ. Ronald David «Ronnie» Wood; род. 1 июня 1947 года) — британский музыкант. Наиболее известен как участник The Rolling Stones, The Jeff Beck Group и The Faces.

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Состояние легендарного гитариста The Rolling Stones оценивается примерно в $150 миллионов (около 130–150 миллионов фунтов стерлингов). Основу его богатства составляют доходы от многолетней музыкальной деятельности, продажи альбомов, мировых стадионных туров, а также инвестиции в недвижимость и искусство.

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#история #недвижимость #культура #музыка #архитектура #Лондон
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