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«Медвежья ловушка»: что известно о новом экшн-триллере с 62-летним Расселом Кроу 0 92

Lifenews
Дата публикации: 18.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилой мафиози еще себя покажет.

Одна ошибка запускает цепную реакцию насилия.

В прокат выходит чернокомедийный экшн-триллер "Медвежья ловушка" (Bear Country) с Расселом Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана", "Нюрнберг").

Зрителям обещают напряженную историю о том, как из-за одной единственной ошибки выход криминального босса на пенсию превратился в кровавую игру на выживание.

В центре сюжета "Медвежьей ловушки", также известной под названием "Ночной бизнес", – мужчина по имени Манко Капак (Кроу), босс ночного клуба, который готов продать свой полукриминальный бизнес и исчезнуть вместе со своей девушкой. Но его планы разрушает вооруженное ограбление клуба, совершенное неизвестными в масках. Взбешенный Манко натравливает свою службу безопасности на новичка в городе – парня, которого Капак считает достаточно глупым, чтобы решиться на такую дерзость. Но старый гангстер ошибся с подозреваемым, и эта ошибка запускает цепную реакцию насилия с участием коррумпированных копов, наркокартеля и многих других криминальных авторитетов, которые решили, что теперь просто идеальное время забрать у Манко Капака все, что у того есть...

"Медвежья ловушка" – это второй совместный проект Рассела Кроу и режиссера Деррика Борте после триллера "Безжалостный" (2020), в котором Кроу сыграл безумного маньяка, преследующего женщину, которая нечаянно "подрезала" его на дороге.

Борте не только снял "Медвежью ловушку", но и вместе с Дэниелом Форте ("Американский мечтатель") написал сценарий фильма по мотивам романа Томаса Перри "Стриптиз" (Strip) 2010 года.

"После замечательного опыта, который мы разделили во время работы над "Безжалостным", я искал новый проект, который мог бы сделать вместе с Расселом, – рассказывает Борте. – Я хотел, чтобы это был фильм, который позволил бы Расселу показать больше того, что многим людям (включая меня) так понравилось в его Джексоне Хили в фильме "Крутые парни" – криминальной комедии, где они вместе с Райаном Гослингом проявили одновременно и свои комедийные таланты, и экшн-способности. Поэтому, когда сценарий "Медвежьей ловушки" был готов, мы с Расселом оба сразу поняли, что это – именно тот проект".

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#криминал #кинотеатр #коррупция #насилие
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