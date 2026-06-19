На опубликованных кадрах 14-летняя Александра позирует вместе с матерью во время фотосессии. Для съемки обе выбрали образы в современном молодежном стиле. Поклонники обратили внимание на то, насколько повзрослела дочь актрисы.

Соцсети.

На некоторых фотографиях мать и дочь позируют перед камерой вместе, демонстрируя схожие элементы образа и уверенно работая на камеру.

Напомним, Мария Машкова воспитывает двух дочерей — 16-летнюю Стефанию и 14-летнюю Александру. Девочки живут вместе с матерью в США. Они родились в браке актрисы с бизнесменом Александром Слободяником. Супруги поженились в 2009 году, а спустя три года объявили о разводе.

Ранее Мария Машкова была замужем за актером Артемом Семакиным. Этот брак продлился четыре года.

Мария является дочерью Владимира Машкова и Елены Шевченко. Родители актрисы развелись, когда ей было два года. Сегодня Елена Шевченко проживает в США и поддерживает отношения с дочерью.

Мария Машкова редко публикует фотографии своих детей, поэтому новые снимки с Александрой привлекли внимание поклонников. Многие отметили, что дочь актрисы заметно повзрослела и все больше становится похожей на свою знаменитую мать.