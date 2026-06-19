Миллионы людей во всем мире принимают глюкозамин для поддержания здоровья суставов и уменьшения болей при артрозе. Однако новое исследование американских ученых показало, что эта популярная добавка может быть связана с ускоренным ухудшением когнитивных функций у людей, страдающих болезнью Альцгеймера или имеющих первые признаки деменции.

К такому выводу пришли специалисты из Университета Флориды. Они проанализировали медицинские данные более 24 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера и свыше 41 тысячи человек с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое часто предшествует развитию деменции.

Результаты исследования показали, что регулярный прием глюкозамина связан с более быстрым прогрессированием заболевания в обеих группах пациентов.

«Мы обнаружили статистическую связь между приемом глюкозамина и ухудшением когнитивных показателей у людей с болезнью Альцгеймера и легкими нарушениями памяти», — отмечают авторы исследования.

Риск смерти оказался выше

Особое внимание ученых привлекли данные о смертности. Согласно результатам анализа, у пациентов с уже диагностированной болезнью Альцгеймера, принимавших глюкозамин, риск смерти в течение пяти лет оказался примерно на 25% выше по сравнению с теми, кто не использовал добавку.

Кроме того, у людей с начальными когнитивными нарушениями вероятность перехода к полноценной деменции также увеличивалась примерно на четверть.

Возможная причина — накопление сахаров в мозге

Исследователи предполагают, что объяснением может быть процесс гипергликозилирования — чрезмерного накопления особых сахарных соединений на поверхности белков.

При болезни Альцгеймера в тканях мозга и без того наблюдается повышенное количество так называемых N-гликанов. Избыток этих молекул способен изменять структуру белков, нарушая их работу и ускоряя гибель нервных клеток.

«Когда уровень гликанов становится слишком высоким, белки теряют свои защитные свойства, что может способствовать ускоренному повреждению нейронов», — объясняют ученые.

Пока рано делать окончательные выводы

Авторы исследования подчеркивают, что обнаруженная связь не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Работа носила наблюдательный характер и показывает лишь статистическую корреляцию между приемом глюкозамина и ухудшением состояния пациентов.

Поэтому специалисты призывают не отказываться от назначенного лечения самостоятельно и не делать поспешных выводов до появления дополнительных исследований.

«Необходимо провести новые клинические испытания, чтобы понять, действительно ли глюкозамин влияет на развитие деменции или выявленная связь объясняется другими факторами», — отмечают исследователи.

Глюкозамин остается одной из самых популярных добавок для поддержки суставов, однако новые данные заставляют ученых внимательнее изучать его влияние на здоровье мозга. Людям пожилого возраста, особенно имеющим нарушения памяти или семейную предрасположенность к деменции, специалисты рекомендуют обсудить прием подобных препаратов с врачом и не заниматься самолечением.