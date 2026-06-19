Разведенный экс-квотербек американской Национальной футбольной лиги Том Брэди продолжает наслаждаться жизнью в статусе холостяка, окружая себя эффектными спутницами, с которыми ему то и дело приписывают романтические отношения.

Минувший уикенд он провел в компании Бриджит Мойнахан, знакомой зрителю по роли Наташи из “Секса в большом городе”. С актрисой, которая на 6 лет старше Брэди, спортсмен встречался с 2002 по 2006 год — ровно до того момента, как на его горизонте появилась Жизель Бундхен, впоследствии ставшая его женой. Сейчас Тома и Бриджит связывают не только совместные воспоминания, но и общий сын Джеком. Он появился на свет в 2007 году, когда родители уже были порознь. Сейчас парню 18 лет, и на днях он закончил старшую школу Ривердела. И это стало поводов семье объединиться вновь.

Один из самых гордых дней в моей жизни — когда я смотрю, как Джек идет по сцене и вступает в новую главу своей и без того впечатляющей жизни, — написал в своем личном аккаунте в соцсетях, сопроводив пост фотографиями сына-выпускника в окружении родных. В их числе оказались и совместные снимки с Бриджит.

Обращаясь Джеку, который стал уже ростом со своего отца, Том продолжил:

Ты потрясающий сын, брат, внук, племянник и друг, помимо всего прочего, — продолжил Брэди в подписи к посту. — Больше всего меня радует то, что я знаю, какой ты, когда никто не видит. То, как ты заботишься о своих друзьях. То, как ты подбадриваешь тех, у кого выдался тяжелый день. То, с какой любовью ты относишься к нашей семье, и то, что ты до сих пор позволяешь мне время от времени выигрывать в игре один на один.

Напомним, кроме Джека у Брэди есть езе двое детей от бывшей жены, модели Жизель Бюндхен — сын Бенджамин и дочь Вивиан. Супруги развелись в октябре 2022 года после 13 лет брака и первого из двух завершений карьеры в Национальной футбольной лиге. На протяжении многих лет Бюндхен открыто говорила об отношениях родителей и смешанной семье, признаваясь, что встреча с квотербеком, когда его бывшая девушка была беременна их первым ребенком, была “не самой идеальной ситуацией”.

Я так благодарна Бриджит. Знаю, что это было тяжело, но я не представляю свою жизнь без Джека. Я называю его своим бонусным ребенком, — рассказывала экс-ангел Victoria’s Secret в интервью People.