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77-летний Леонтьев требует за концерт 234 тысячи долларов 0 94

Lifenews
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валерий Яковлевич трепетно считает денюжку.

Певец - «сексуальный, подтянутый, что дорогого стоит».

Известный певец и шоумен Валерий Леонтьев значительно поднял цены на свои выступления в России в связи с тем, что чрезвычайно избирательно подходит к выбору мероприятий, рассказал журналистам музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Накануне в Telegram-каналах появились посты о том, что артист берет за концерты в России больше, чем за выступления за границей.

Авторы публикаций уточнили, что желающим увидеть певца вживую, снова услышать хиты «Казанова», «Маргарита», «Августин», придется выложить 17 млн рублей ($234,6 тыс.).

«Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят», — подчеркнул Дворцов. По его словам, певец великолепно выглядит в свои 77 лет, «сексуальный, подтянутый, что дорогого стоит». Он добавил, что артисту деньги как таковые уже не нужны, он поднял гонорар «только из-за своего личного присутствия».

Напомним, что в 2024 году Валерий Леонтьев рассказал, что что ему сложно выступать так же интенсивно, как ранее, показывать шоу-балет. Он уточнил, что «годы берут свое», статус вечно молодого артиста поддерживать всё сложнее.

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