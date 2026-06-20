Виктория Руффо так и осталась далекой звездой для своих поклонников, жила в отдалении от других гостей и участников кинофестиваля, в народ не выходила, зато посетила Красную Поляну. Связано это с ее особым статусом. Виктория — жена мексиканского посла в Норвегии Омара Файяда Менесеса. В общем, она оказалась не просто Марией. Руффо продолжает свою актерскую карьеру, снимается в сериалах, работает на телевидении и в театре.

«Всякий раз, попадая в вашу страну, а я бывала здесь не раз, я испытывала сильные чувства. Знаю, что в России меня любят. У вас я чувствую себя очень хорошо. Ваше внимание трогает мое сердце. Ваша любовь и признание — большой для меня подарок, который я никогда не забуду. На протяжении своей карьеры мне посчастливилось работать с замечательными людьми вне языковых и культурных барьеров. Самое большое счастье для артиста — любовь публики, и я ее ощущаю в России», — сказала актриса. Она выучила несколько русских слов: «спасибо», «хорошо», «до свидания», мелькнула, как комета, и была такова. Ничего нового мы о ней не узнали.

В первом браке артистка состояла с актёром Эухенио Дербесом. Молодые люди познакомились на съёмках сериала «Просто Мария», где Виктория исполняла главную роль, а Эухенио навещал мать, исполнявшую роль доньи Мати. В апреле 1992 года у них родился сын — Хосе Эдуардо. Брак продлился до 1996 года.

В 2001 году вышла замуж за мексиканского политика Омара Файяда, а в августе 2004 года родила близнецов — Викторию и Ануара. Это заставило Викторию надолго оставить актёрскую карьеру.