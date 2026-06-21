Этот фильм поднимает важные темы, но делает это очень деликатно и человечно.

В Москве состоялась закрытая премьера полнометражного фильма Вероники Коржевской — мелодрамы «Где ты?».

Картина, уже получившая признание профессионального сообщества и представленная на нескольких российских фестивалях, выйдет в широкий прокат 25 июня в сети кинотеатров «Синема Парк». Трейлер был презентован на платформе «VK Видео».

В числе приглашённых гостей на закрытую премьеру — представители креативных индустрий: Клим Шипенко и Софья Карпунина, Светлана Бондарчук, Полина Гагарина, Владимир Хотиненко, Надежда Михалкова, Артём Михалков, Анна Михалкова, Агата Муцениеце и Пётр Дранга, Эвелина Хромченко, Ирина Горбачёва, Карина Кросс, Анна Богомолова, Никита Волков, Олеся Железняк и другие звездные гости.

В центре сюжета — история семьи, привычный уклад которой рушится в одночасье после исчезновения трёхмесячного ребёнка. Спустя шесть лет Анна пытается вернуться к прежней жизни, тогда как её супруг — врач-анестезиолог Максим — не теряет надежду найти сына. Их пути расходятся, но вопрос «Где ты?» остаётся связующей нитью — обращением и к героям, и к каждому зрителю. «Большой командой мы более пяти лет работали над тем, чтобы выпустить эту картину в широкий прокат. Сегодня она выходит к зрителю благодаря нашей работе и партнёрам, которые поверили в нас. Благодарю каждого и приглашаю зрителей в кинотеатры. Желаю вам посмотреть фильм “Где ты?” с открытым сердцем. Мы снимали картину с мечтой о том, чтобы наши дети жили в лучшем мире, чем мы. Да будет так!», - поделилась режиссёр фильма «Где ты?» Вероника Коржевская. «Где ты?» — первая полнометражная работа Вероники Коржевской. Ранее режиссёр выпустила короткометражную ленту «По ту сторону виноградника» с участием Надежды Михалковой и документальную картину «Путь», посвящённую путешествию по Транссибирской магистрали.

В новом проекте её поддержал креативный продюсер Алексей Нужный, известный по фильмам «Я худею», «Толя-робот» и «Бременские музыканты».

Сценарий написали Сергей Новиков, работавший над сериалом «Виноград», и Наталья Милявская, принимавшая участие в создании картин «Ждун» и «Пираты Галактики Барракуда». Музыкальное оформление создала композитор Светлана Ретюнская.

В ролях известные актёры:

Никита Волков (33), получивший широкую известность благодаря участию в сериале «Постучись в мою дверь в Москве» — аналоге популярного турецкого сериала, воплотил образ Максима — человека, который не сдаётся, несмотря на годы поисков.

«Эта роль потребовала полного погружения — мне нужно было найти достоверное внутреннее состояние человека, оказавшегося в ситуации, которую невозможно представить. Кульминационная сцена стала для меня настоящим испытанием — после удачного дубля я не мог сдержать слёз. Этот опыт что-то изменил во мне: я стал иначе смотреть на время, проведённое с детьми, особенно дорожить им», - говорит Никита Волков о работе над проектом.

В роли жены главного героя Анны выступила Анна Богомолова, знакомая зрителям по фильму «Мастер и Маргарита», сериалам «Блонды», «Струны», «Лада Голд» и «Комбинация».

Одного из центральных персонажей сыграла известная ведущая, актриса и видеоблогер Карина Кросс, которая приобрела известность благодаря своему социально значимому контенту в соцсетях и ролях в фильмах «Залетела в тренды», «Любовники».

«Этот фильм поднимает важные темы, но делает это очень деликатно и человечно. Через судьбы героев он напоминает, что даже в самых непростых обстоятельствах важно сохранять надежду и верить в себя.

Моя героиня — светлый и добрый человек, который, несмотря на трудности, не теряет веры в будущее. И, как мне кажется, это главный посыл картины: важно слышать себя, оставаться верным своим ценностям и не бояться искать собственный путь к счастью», - рассказала Карина Кросс.