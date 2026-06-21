Брат Билли Айлиш - Финнеас О'Коннелл и Клаудия Сулевски помолвены почти год, в новом интервью жених раскрыл все подробности своего предложения руки и сердца, сделанного в горах в сентябре прошлого года. 28-летний музыкант сделал предложение 30-летней Сулевски, встав на одно колено спустя семь лет после того, как пара познакомилась в приложении для знакомств. О'Коннелл рассказал о своей помолвке в новом интервью в среду, 10 июня. Он объяснил, что поскольку они уже отпраздновали годовщину знакомства, то девушка не заподозрит, что на свидании он сделает предложение руки и сердца.

Думаю, она предполагала, что мы устроим себе небольшой отдых на пляже, — сказал О'Коннелл. — Я рассчитывал, что она отвлечется на рабочие письма, пока я готовлю все к поездке. Я отвез ее в аэропорт. Она спросила: “Зачем мы здесь?“. Мы сели в вертолет, и я сказал: ”Мы летим на вертолете в частный кемпинг в горах“, и я взял с собой личного повара. Он приготовил нам еду, а потом снова сел в вертолет и улетел. Мы оказались одни на склоне горы, и потом у нас был просто чудесный день на природе. И тогда я сделал ей предложение.

О'Коннелл также раскрыл, куда спрятал кольцо.

Кольцо лежало в носке, обмотанном вокруг другого носка, в моем чемодане. И вот, когда это вот-вот должно было произойти, я подумал: “Весь день я только и делал, что врал”. Я побежал и услышал, как кольцо гремит в коробочке у меня в кармане. Поэтому я спрятался за кустом, достал кольцо и спрятал его в кармане, а потом пошел к невесте.

О'Коннелл и Сулевски объявили о своей помолвке в совместном посте в соцсетях через два дня после предложения руки и сердца.

Билли А́йлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл (род. 18 декабря 2001, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская певица и автор-исполнитель. Впервые она привлекла внимание публики в 2015 году благодаря дебютному синглу «Ocean Eyes», написанному и спродюсированному её братом Финнеасом О’Коннеллом, с которым продолжает сотрудничать в музыке и на концертах. В 2017 году вышел её первый мини-альбом Don’t Smile at Me, добившийся коммерческого успеха и вошедший в топ-15 чартов многих стран, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию.