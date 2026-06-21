Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брат певицы Билли Айлиш в 28 лет устроил личную жизнь 0 14

Lifenews
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сестренка и братик.

Финнеас заложил основу успеха звездной сестры.

Брат Билли Айлиш - Финнеас О'Коннелл и Клаудия Сулевски помолвены почти год, в новом интервью жених раскрыл все подробности своего предложения руки и сердца, сделанного в горах в сентябре прошлого года. 28-летний музыкант сделал предложение 30-летней Сулевски, встав на одно колено спустя семь лет после того, как пара познакомилась в приложении для знакомств. О'Коннелл рассказал о своей помолвке в новом интервью в среду, 10 июня. Он объяснил, что поскольку они уже отпраздновали годовщину знакомства, то девушка не заподозрит, что на свидании он сделает предложение руки и сердца.

Думаю, она предполагала, что мы устроим себе небольшой отдых на пляже, — сказал О'Коннелл. — Я рассчитывал, что она отвлечется на рабочие письма, пока я готовлю все к поездке. Я отвез ее в аэропорт. Она спросила: “Зачем мы здесь?“. Мы сели в вертолет, и я сказал: ”Мы летим на вертолете в частный кемпинг в горах“, и я взял с собой личного повара. Он приготовил нам еду, а потом снова сел в вертолет и улетел. Мы оказались одни на склоне горы, и потом у нас был просто чудесный день на природе. И тогда я сделал ей предложение.

О'Коннелл также раскрыл, куда спрятал кольцо.

Кольцо лежало в носке, обмотанном вокруг другого носка, в моем чемодане. И вот, когда это вот-вот должно было произойти, я подумал: “Весь день я только и делал, что врал”. Я побежал и услышал, как кольцо гремит в коробочке у меня в кармане. Поэтому я спрятался за кустом, достал кольцо и спрятал его в кармане, а потом пошел к невесте.

О'Коннелл и Сулевски объявили о своей помолвке в совместном посте в соцсетях через два дня после предложения руки и сердца.

Билли А́йлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл (род. 18 декабря 2001, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская певица и автор-исполнитель. Впервые она привлекла внимание публики в 2015 году благодаря дебютному синглу «Ocean Eyes», написанному и спродюсированному её братом Финнеасом О’Коннеллом, с которым продолжает сотрудничать в музыке и на концертах. В 2017 году вышел её первый мини-альбом Don’t Smile at Me, добившийся коммерческого успеха и вошедший в топ-15 чартов многих стран, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию.

×
Читайте нас также:
#звезды #музыка #instagram #социальные сети #музыканты #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У самого доброго мультсериала непростая судьба. Иконка видео
Изображение к статье: Валерий Яковлевич трепетно считает денюжку. Иконка видео
Изображение к статье: Ольга Игоревна всегда в прекрасной форме. Иконка видео
Изображение к статье: Лекарства и мозг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова
Люблю!
2
Изображение к статье: ВНЖ Эксклюзив!
Политика
2
Изображение к статье: Вечная романтика. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Виктор Робертович никогда не пел "Дети минут" на концертах. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Людмила Чурсина. Эксклюзив!
Культура &
2
Изображение к статье: Счетчики воды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна Седокова
Люблю!
2
Изображение к статье: ВНЖ Эксклюзив!
Политика
2
Изображение к статье: Вечная романтика. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео