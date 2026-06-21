Роман Эмили Бронте был опубликован в двух томах, и еще добавили «Агнес Грей» её младшей сестры.

«Это произведение искусства. Здесь важен не только текст, но и сам предмет — книга в своём первоначальном виде. Экземпляры в оригинальном переплёте исключительно редки», — отметил специалист Christie’s по редким книгам Марк Уилтшир.

По словам Уилтшира, последний раз такой экземпляр появлялся на торгах ещё в 1908 году. Поэтому у современных коллекционеров фактически впервые за несколько поколений появился шанс приобрести книгу такого уровня. Интерес к лоту, как ожидается, проявят и частные собрания, и крупнейшие библиотеки мира.

«Грозовой перевал» вышел в 1847 году: роман Эмили Бронте был опубликован в двух томах, а третьим томом к изданию добавили «Агнес Грей» её младшей сестры Энн. Издатель Томас Котли Ньюби торопился использовать успех «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, которая незадолго до этого вышла у конкурентов.

Сёстры Бронте тогда печатались под мужскими псевдонимами: Шарлотта — как Каррер Белл, Эмили — как Эллис Белл, Энн — как Эктон Белл. При этом, по словам Уилтшира, Ньюби был не против, чтобы читатели замечали прежде всего фамилию Белл и могли принять «Грозовой перевал» за новую книгу автора «Джейн Эйр».

Настоящие имена авторов стали известны уже после смерти Эмили. В 1850 году Шарлотта Бронте выпустила новое издание «Грозового перевала», добавив к нему биографический очерк о сестре.

Первое издание 1847 года было напечатано с множеством ошибок, которые сегодня только повышают его ценность для коллекционеров. В тексте встречались сбивчивые тире и запятые, а слово Heights в названии несколько раз было набрано с ошибкой — Heghts.

Роман о любви, потере, социальном неравенстве и разрушительных страстях сразу вызвал споры. Одних он поражал силой, других шокировал мрачностью и резкостью. Обозреватель Graham’s Lady's Magazine писал: «Как человек мог написать такую книгу и не покончить с собой ещё до завершения дюжины глав — загадка. Это смесь грубой порочности и противоестественных ужасов».

При этом даже критики, которым роман казался тяжёлым и чрезмерно мрачным, признавали его силу. Один из рецензентов Literary World писал: «Несмотря на отталкивающую грубость многих диалогов и невероятность многих сюжетных ходов, книга держит нас в плену».

Позднее у «Грозового перевала» появилось немало горячих поклонников. Среди них были художник и поэт Данте Габриэль Россетти, поэт Алджернон Чарльз Суинберн и писательница Вирджиния Вулф. Она считала, что Эмили была более великим поэтом, чем Шарлотта.

Сам Уилтшир впервые пришёл к роману через песню Кейт Буш Wuthering Heights, вышедшую в 1978 году. По его словам, книга не отпускает его с тех пор: «Это по-настоящему знаковое произведение, один из самых культовых романов английской литературы».

Уилтшир изучил судьбу сохранившихся экземпляров и считает, что в оригинальном переплёте до наших дней дошли лишь шесть книг из государственных собраний. Только три из них находятся в Великобритании — в Британской библиотеке, Бодлианской библиотеке Оксфордского университета и библиотеке Бразертона при Университете Лидса.

Экземпляр, который выставят на торги 30 июня, принадлежит попечителям неназванной аристократической коллекции. По библиотечным записям, книга находилась там уже в начале 1850-х годов. Однако Уилтшир предполагает, что её купили сразу после выхода в 1847-м — именно для чтения. На это указывает состояние томов: «Грозовой перевал» заметно зачитан, а «Агнес Грей» сохранилась почти нетронутой.

Перед аукционом книгу впервые — и, возможно, в последний раз — покажут публике на бесплатной выставке в лондонском Christie’s. Экспозиция откроется 26 июня и продлится четыре дня. После этого лот уйдёт с молотка на торгах The Exceptional Sale: Masterworks Across Cultures, которые пройдут 30 июня. Скорее всего, на итоговую цену повлияет популярность голливудской экранизации!