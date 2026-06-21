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С 12 июля Анджелина Джоли и Брэд Питт станут совершенно чужими людьми 0 101

Lifenews
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая главная звездная пара Голливуда.

Их самым младшим детям скоро исполнится 18 лет.

Анджелина Джоли и Брэд Питт не могли завершить развод долгие 8 лет, однако в конце 2024 года их брак был официально расторгнут. Несмотря на это, бывшие супруги оставались законными опекунами несовершеннолетних Вивьен и Нокса, а значит их связывали некоторые обязанности и официальные документы.

Через месяц их младшим детям исполнится 18 лет, а это значит, что с 12 июля между Питтом и Джоли уже не будет никаких документальных обязательств и соглашения о второстепенной опеке, которое предоставляло Брэду право на общение с несовершеннолетними детьми, в то время как Анджелина имела основную опеку.

Источники Page Six заверили, что у Питта теперь “очень ограниченные” отношения с детьми, многие из которых больше не носят его фамилию, включая Мэддокса, который на этой неделе подал в суд заявление об отказе от фамилии отца.

Анджелина отдалила детей от Брэда, — особенно тех, кто, как она знала, были ему особенно близки, — сказал инсайдер.

Другой источник, знакомый с ситуацией, настаивал на том, что Джоли никогда не ставила перед собой цель изолировать своих детей от отца, отметив при этом, что никакие поступки Брэда не смогут поменять ее мнение о нем. Напомним, что в 2016 году между бывшими супругами произошел скандальный случай на борту частного самолета, где, по утверждению Джоли, Брэд применил насилие по отношению к ней и детям.

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#суд #развод #отношения #Анджелина Джоли #Брэд Питт #опека #семейные отношения #дети
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