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64-летнего Джима Керри подпишут сняться в новом «Гринче» 0 34

Lifenews
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не все усилия по сохранению внешности пошли ему на пользу.

Ветераны кинематографа готовят очередной хит.

Universal и Imagine Entertainment разрабатывают продолжение фильма 2000 года «Гринч — похититель Рождества» — семейного хита, который после выхода доминировал в прокате, заработав более 350 миллионов долларов (по тем временам — огромную сумму).

К исполнению главной роли, как ожидается, вернется Джим Керри, сыгравший ворчливого отшельника в оригинальном фильме, а режиссер Рон Ховард вновь займется постановкой картины-сиквела.

В настоящее время с Керри и Ховардом ведутся переговоры. Если проект состоится, сценарий сиквела напишет Алек Берг, известный по работе над сериалами «Барри» и «Кремниевая долина», а также Джефф Шаффер («Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем») и Дэвид Мандел («Вице-президент»). Все трое — ветераны сериала «Умерь свой энтузиазм», а также работали над другой экранизацией произведений Доктора Сьюза, фильмом «Кот в шляпе», в котором снялся Майк Майерс.

Джим Керри был одной из крупнейших звезд 1990-х и начала 2000-х, но в последние годы его актерская активность снизилась. В настоящее время он готовится вернуться к роли доктора Роботника в фильме «Соник 4», который выйдет в 2027 году. Ранее Керри заявлял, что был бы не против вернуться к роли Гринча, хотя и отмечал, что сложный процесс грима в первом фильме был неприятным, и он хотел бы использовать технологию захвата движений.

«Гринч — похититель Рождества» 2000 года — первый фильм с живыми актерами, основанный на детской книге Доктора Сьюза 1957 года, и вторая экранизация после анимационного телешоу 1966 года.

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