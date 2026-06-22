Певица Дуа Липа впервые поделилась свадебными снимками с актером Каллумом Тёрнером. Фотографии появились в социальных сетях артистки и сразу привлекли внимание поклонников по всему миру.

В сети появились первые официальные фотографии со свадьбы 30-летней певицы Дуа Липы и 36-летнего британского актера Каллума Тёрнера. Снимками молодоженов поделилась сама артистка на своей странице в социальных сетях.

На опубликованных кадрах супруги обнимаются, позируют перед камерой и выглядят счастливыми. Для торжества Дуа Липа выбрала эффектное свадебное платье от Chanel с открытой спиной, длинным шлейфом, вышивкой из кристаллов и декоративными перьями. Образ дополнила роскошная расшитая фата.

Свадебная церемония состоялась в Италии на исторической вилле Вальгуарнера. Под серией фотографий певица лаконично написала: «Мистер и миссис».

По данным зарубежных СМИ, ранее влюбленные уже провели скромную официальную регистрацию брака в лондонской ратуше Мэрилебон. Однако главные праздничные мероприятия еще впереди.

Сообщается, что в начале осени супруги планируют организовать масштабное двухдневное торжество в Палермо. Ожидается, что на праздник прибудут многочисленные знаменитости, которые будут добираться на частных самолетах. При этом часть жителей города уже выразила недовольство предстоящим мероприятием из-за возможных неудобств и ограничений.

Дуа Липа и Каллум Тёрнер встречаются более двух лет и считаются одной из самых обсуждаемых звездных пар последних лет. До знакомства с актером певица состояла в отношениях с Анваром Хадидом, братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, а также с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Публикация первых свадебных фотографий стала долгожданным событием для поклонников Дуа Липы. Судя по снимкам, церемония получилась элегантной и романтичной, а впереди молодоженов ждет еще одно масштабное празднование, которое уже вызывает большой интерес как у поклонников, так и у мировой прессы.