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Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене, но отказался прерывать концерт 0 53

Lifenews
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Род Стюарт

Легендарный британский певец Род Стюарт заставил поклонников всерьез поволноваться во время концерта в американском Солт-Лейк-Сити. В разгар выступления 81-летнему артисту стало плохо, и ему потребовалась помощь кислородного баллона. Несмотря на это, музыкант решил продолжить шоу.

Как сообщает Daily Mail, во время концерта Род Стюарт неожиданно почувствовал себя плохо. Артист согнулся на сцене и был вынужден воспользоваться кислородным баллоном прямо на глазах у зрителей.

После нескольких вдохов певец сумел прийти в себя и обратился к публике со словами: «Шоу должно продолжаться». Эти слова вызвали бурные аплодисменты зрительного зала.

Исполнитель хита Rhythm of My Heart признался, что во время предыдущей композиции едва не потерял сознание. После этого он попросил зрителей разрешить ему исполнить следующий номер сидя.

Инцидент произошел спустя всего несколько дней после того, как Стюарт был вынужден отменить концерт в Калифорнии. Тогда представители музыканта сообщили, что у него диагностирована острая инфекция верхних дыхательных путей, осложнившаяся ларингитом.

Позже артист рассказал подписчикам в социальных сетях, что после лечения чувствует себя значительно лучше, однако его голос еще не восстановился полностью.

Дополнительное обсуждение вызвал и другой эпизод. Менее чем через сутки после отмены концерта Стюарт отправился на частном самолете в Бостон вместе с сыновьями, чтобы посетить матч чемпионата мира по футболу между сборными Шотландии и Гаити.

Некоторые поклонники сочли такой поступок противоречивым. В социальных сетях появились комментарии, в которых пользователи задавались вопросом, как артист мог быть слишком болен для концерта, но при этом совершить длительный перелет ради спортивного мероприятия.

Тем не менее большинство поклонников выразили поддержку музыканту, отметив его преданность сцене и желание не разочаровывать зрителей даже при проблемах со здоровьем.

Случившееся напомнило поклонникам о возрасте легендарного музыканта и нагрузках, которые сопровождают концертные туры. Несмотря на недомогание и недавнюю болезнь, Род Стюарт предпочел не отменять выступление, в очередной раз продемонстрировав, почему остается одной из самых преданных сцене звезд мировой музыки.

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#музыка #поддержка #возраст #певец #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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