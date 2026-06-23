Недавно 41-летний гонщик Льюис Хэмилтон признался, что для него очень важно было чувствовать поддержку "своей девушки" — 45-летней Ким Кардашьян во время Гран-при Монако. Ким в начале июня опубликовала видео из личного архива, где они с Льюисом катаются на велосипедах вдоль реки в Нью-Йорке.

Спустя неделю гонщик лично высказался о своей избраннице в рамках своего участия в Гран-при “Формулы-1”.

Невероятно, что она приехала в эти выходные и что она меня поддерживает. Невероятно, когда рядом хорошие люди, которые о тебе заботятся, и она делает это для меня каждый день, — высказался Хэмилтон.

Очевидцы передают, что во время гонки звезда реалити-шоу в сопровождении своей младшей сестры Хлое болела за своего возлюбленного из фан-зоны. Наблюдая за тем, как он получает свой трофей за второе место, Ким послала ему воздушный поцелуй с балкона.

До недавнего времени пара держала свой роман в секрете на фоне слухов фанатов. В начале года Льюиса и Ким видели в Лондоне и Париже, а также на курорте в США, однако все это время звезды не давали комментариев о своих отношениях.

В 2006 году она стала фигуранткой секс-скандала, разделив с Пэрис Хилтон славу звезды домашнего порно. Украденная запись её интимных развлечений с тогдашним бойфрендом, R&B-певцом Рэем Джеем долго гуляла по просторам интернета.

Сначала Кардашьян отрицала подлинность видео, однако, подав иск на компанию, попытавшуюся распространить порно-DVD, фактически признала его подлинность. Ким признаётся, что ей до сих пор стыдно за этот скандал.