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Караул! Мыс Колка смыло! Кто следующий? 0 394

Lifenews
Дата публикации: 23.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Мыс Колка

Мыс Колка — один из самых примечательных природных объектов Латвии, северная оконечность Курземского полуострова, где встречаются открытое Балтийское море и Рижский залив.

Это место является популярным туристическим направлением в национальном парке Слитере: туристы гуляют по тропам соснового бора, наблюдают за миграцией птиц, любуются встречей волн во время штормов и фотографируются у каменной насыпи.

Это важное место как для природного туризма, так и для популяризации культурного наследия ливов, привлекающее посетителей из Латвии и из-за рубежа круглый год.

В социальной сети «X» (ранее «Twitter») Мартиньш Кетнерс опубликовал видео и пишет, что мыс Колка будто смыт:

«Не знаю, важно ли это, но мне кажется, что мыс Колка смыло. Ну то есть там больше нет мыса Колка. В Google Maps ещё есть фотографии, где до тех камней можно дойти пешком. И вообще, кажется, во время школьной экскурсии от тех руин до воды было ещё какое-то расстояние».

Большинство комментаторов успокаивают — это нормальное и циклическое явление. Любитель геологии @JLapinskis объясняет, что «остриё» мыса Колка — это очень изменчивый аккумулятивный выступ берега: «Иногда его подмывает, иногда наращивает, но в целом за последние более чем 200 лет мыс имеет тенденцию к размыванию». Он указывает, что видимые руины маяка — это «ближний» маяк, а «дальний» уже давно исчез. Кроме того, сейчас уровень воды немного повышен (+0,3–0,4 м), что усиливает эффект «исчезнувшего пляжа».

Давис Валтерс (@DW_Immurs) соглашается: «Всё меняется. Определённо через какое-то время снова можно будет дойти до руин маяка (камней). В октябре ещё можно было».

Он отмечает, что песок может как смываться, так и намываться (например, как в Вентспилсе).

Другие комментаторы делятся личным опытом: «Повернётся ветер, будет отлив — и сможешь потопать к камням. Не первый и не последний раз высокая вода»; «В начале мая было наоборот — вода довольно сильно отступила».

Некоторые иронизируют или ищут позитив: «Смотри на светлую сторону — в Талсинском крае увеличится плотность населения» или «Со временем все рога обламываются!».

В целом комментаторы сходятся во мнении, что ситуация не драматична и типична для таких береговых образований — море периодически меняет ландшафт, но туристы по-прежнему могут наслаждаться уникальной атмосферой мыса Колка, тропами и видами. Место остаётся привлекательным, нужно лишь учитывать изменчивость природы.

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#море #туризм #Латвия #природа #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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