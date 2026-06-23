Мыс Колка — один из самых примечательных природных объектов Латвии, северная оконечность Курземского полуострова, где встречаются открытое Балтийское море и Рижский залив.
Это место является популярным туристическим направлением в национальном парке Слитере: туристы гуляют по тропам соснового бора, наблюдают за миграцией птиц, любуются встречей волн во время штормов и фотографируются у каменной насыпи.
Это важное место как для природного туризма, так и для популяризации культурного наследия ливов, привлекающее посетителей из Латвии и из-за рубежа круглый год.
В социальной сети «X» (ранее «Twitter») Мартиньш Кетнерс опубликовал видео и пишет, что мыс Колка будто смыт:
«Не знаю, важно ли это, но мне кажется, что мыс Колка смыло. Ну то есть там больше нет мыса Колка. В Google Maps ещё есть фотографии, где до тех камней можно дойти пешком. И вообще, кажется, во время школьной экскурсии от тех руин до воды было ещё какое-то расстояние».
Большинство комментаторов успокаивают — это нормальное и циклическое явление. Любитель геологии @JLapinskis объясняет, что «остриё» мыса Колка — это очень изменчивый аккумулятивный выступ берега: «Иногда его подмывает, иногда наращивает, но в целом за последние более чем 200 лет мыс имеет тенденцию к размыванию». Он указывает, что видимые руины маяка — это «ближний» маяк, а «дальний» уже давно исчез. Кроме того, сейчас уровень воды немного повышен (+0,3–0,4 м), что усиливает эффект «исчезнувшего пляжа».
Давис Валтерс (@DW_Immurs) соглашается: «Всё меняется. Определённо через какое-то время снова можно будет дойти до руин маяка (камней). В октябре ещё можно было».
Он отмечает, что песок может как смываться, так и намываться (например, как в Вентспилсе).
Другие комментаторы делятся личным опытом: «Повернётся ветер, будет отлив — и сможешь потопать к камням. Не первый и не последний раз высокая вода»; «В начале мая было наоборот — вода довольно сильно отступила».
Некоторые иронизируют или ищут позитив: «Смотри на светлую сторону — в Талсинском крае увеличится плотность населения» или «Со временем все рога обламываются!».
В целом комментаторы сходятся во мнении, что ситуация не драматична и типична для таких береговых образований — море периодически меняет ландшафт, но туристы по-прежнему могут наслаждаться уникальной атмосферой мыса Колка, тропами и видами. Место остаётся привлекательным, нужно лишь учитывать изменчивость природы.
Nezinu, vai tas ir svarīgi, bet man liekas, ka Kolkas rags ir noskalots. Nu tā, ka tur vairs nav Kolkas raga.— Mārtiņš Ketners (@martinsketners) June 22, 2026
Google mapos vēl ir bildītes, kur tie akmeņi ir sasniedzami ar kājām. Un vispār, šķiet, ka vidusskolas ekskursijā no tām drupām bija vēl gabaliņš līdz ūdenim. pic.twitter.com/CDfaIT5InK
Оставить комментарий