38-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко появился вместе со своим близким другом-рэпером Lil Dicky в новом выпуске шоу “Complex GOAT talk”. Зрители быстро заметили, что у Бланко отсутствует половина его фирменных кудрявых каштановых волос. Он полностью обрил левую сторону головы, оставив волосы на правой стороне нетронутыми.

Поклонники поспешили высказаться по поводу странной стрижки Бланко, и многие даже пожалели его супругу Селену Гомес. "Бедная Селена", — написала фанатка.

Шокирующее преображение Бланко произошло чуть более чем через неделю после того, как он позволил звезде сериала “Друзья” Дженнифер Энистон неожиданно поменять его имидж. И Бланко, и 33-летняя Гомес появились вместе с Энистон в новой рекламе ее бренда по уходу за волосами LolaVie, которую она запустила в 2021 году. В видеоролике, опубликованном Энистон в соцсетях в прошлый вторник, Бланко пришел к актрисе прямо домой и испытал на себе новую продуктовую линейку бренда.

В 2008 году Гомес встречалась с певцом Ником Джонасом. Она снялась в клипе его группы на песню «Burnin’ Up». С декабря 2010 по март 2018 года Гомес состоялась в отношениях, которые то прекращались, то возобновлялись, с канадским певцом Джастином Бибером. Во время их расставаний она недолго встречалась с российско-немецким диск-жокеем Zedd и канадским певцом и автором песен The Weeknd.

В июне 2023 года Гомес начала встречаться с музыкальным продюсером Бенни Бланко. 11 декабря 2024 года она объявила об их помолвке. Пара поженилась 27 сентября 2025 года в Санта-Барбаре, штат Калифорния.