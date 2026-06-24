В среду на юге Великобритании была зафиксирована самая высокая температура за июнь за весь период наблюдений – 35,7 °C, сообщает BBC.

Температура в Чарлвуде, графство Суррей, поднялась до 35,7 °C, превысив предыдущий июньский температурный рекорд Великобритании 1976 года, который составлял 35,6 °C.

Это самые высокие показатели за первый месяц лета с начала ведения официальных наблюдений, которые, как считается, ведутся с 1884 года.

В некоторых частях Англии и Уэльса был продлен "красный" уровень предупреждения об экстремальной жаре. В среду сотни учебных заведений в Великобритании отменили занятия или перешли на сокращенный график из-за высоких температур.

Из-за жары в Великобритании также продолжаются перебои в движении поездов. Из-за высоких температур оборудование выходит из строя, поэтому из соображений безопасности приходится снижать скорость поездов.

Во Франции тоже было жарко

Во вторник, 23 июня, стал самым жарким днём во Франции за 79 лет, с тех пор как ведутся систематические общенациональные наблюдения. Максимальные температуры в стране достигали 44 °C.

Из-за экстремальной жары зафиксировано не менее 18 смертей.