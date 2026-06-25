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Киану Ривз хочет повторить с Lego миллиардный триумф «Истории игрушек» 0 18

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В свои года он уже может играть ведущих волшебников.

Фильм будет гибридом игрового кино и анимации.

Актер Киану Ривз ведет переговоры об участии в полнометражном фильме о Lego, над которым работает режиссер Джош Кули. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Проект разрабатывается для студии Universal, его продюсерами выступят Джилл Уилферт и Райан Кристианс через компанию The Lego Group. Подробности о сюжете картины пока неизвестны, однако сообщается, что фильм будет гибридом игрового кино и анимации.

По данным источников издания Deadline, близких к проекту, после нескольких попыток запустить проект о Lego с разными сценаристами и режиссерами студия Universal «решила попробовать свои силы со звездой первой величины — Ривзом», специально разрабатывая проект вокруг неуточненного персонажа актера.

Киану Ривз уже сотрудничал с Джошем Кули, озвучив персонажа каскадера Дюка Кабума в снятом им фильме «История игрушек 4». Лента собрала более $1 млрд в мировом прокате и была номинирована на премию «Оскар». Как пишет The Hollywood Reporter, Ривз также в настоящее время собирается озвучить главную роль в японском анимационном самурайском боевике «Хидари», который находится в разработке у режиссера Масаси Кавамура.

Киану Чарльз Ривз (род. 2 сентября 1964, Бейрут, Ливан) — канадский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях «Билл и Тед» (1989—2020), «Матрица» (1999—2021) и «Джон Уик» (2014—2025), а также в фильмах «На гребне волны» (1991), «Мой личный штат Айдахо» (1991), «Дракула» (1992), «Скорость» (1994), «Джонни-мнемоник» (1995), «Адвокат дьявола» (1997), «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Короли улиц» (2008), «День, когда Земля остановилась» (2008) и «47 ронинов» (2013).

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#кино #Киану Ривз #режиссер #анимация
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