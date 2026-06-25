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Принц Гарри в 41 год уже не мечтает о троне, наслаждаясь семейной идиллией 0 89

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из Виндзоров счастлив в семейном кругу.

Меган остается любовью всей его жизни.

Меган Маркл опубликовала редкое семейное фото, на котором принц Гарри в объятиях детей в домашней обстановке. На фото принц Гарри позирует вместе с детьми в непринужденной домашней обстановке. Герцог стоит на коленях и обнимает сына и дочь, которые буквально окружили отца с обеих сторон. Гарри улыбается, не скрывая радости от времени, проведенного с семьей.

Лилибет нежно прижалась к папе с одной стороны. Для фото девочка выбрала светлый летний комплект, а ее образ дополнили солнцезащитные очки и рюкзак в виде жирафа. Тем временем Арчи обнял отца за шею с другой стороны. Мальчик позировал в шортах и футболке со спортивным принтом.

Кадр показал принца Гарри вдали от официальных мероприятий и королевских обязанностей - просто как любящего отца в кругу самых близких людей.

Меган Маркл и принц Гарри впервые встретились в начале июля 2016 года благодаря общему знакомому. Сначала пара не афишировала свои отношения и старалась сохранить их в тайне.

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Впоследствии Гарри признавался, что во время поездки в Ботсвану почувствовал, что Меган - его "родственная душа". В ноябре 2017 года они объявили о помолвке, а уже 19 мая 2018 года официально стали супругами.

6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи, а в июне 2021 года - дочь Лилибет.

С 2020 года Меган и Гарри живут в США вместе с детьми. Их отношения с британской королевской семьей существенно изменились после решения сложить королевские обязанности.

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#США #родители #Меган Маркл #семья #отношения #принц Гарри #дети
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