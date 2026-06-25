В первый в истории Глобальный день The Beatles мы разбираем одну из самых живучих загадок, окружающих эту легендарную группу...

Сегодня впервые официально отмечается первый официальный Global Beatles Day — дата, наконец официально признанная The Beatles и компанией Apple Corps Ltd.

25 июня 1967 года Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр вошли в студию One лондонской студии Abbey Road и исполнили свою любимую песню «All You Need Is Love» в рамках первой международной спутниковой телетрансляции.

В честь этого официального дебюта Euronews Culture вспоминает одну из самых живучих тайн, связанных с ливерпульской четвёркой, загадку, из-за которой многим меломанам не даёт покоя один и тот же вопрос: кто же такой был морж в их классической песне 1967 года «I Am The Walrus»?

Прежде чем раскрывать правду, немного предыстории…

Песню, написанную Ленноном, отчасти вдохновила поэма Льюиса Кэрролла 1871 года «Морж и Плотник» (The Walrus and the Carpenter), а также, по слухам, два его кислотных трипа с ЛСД. Позже Леннон с досадой признавался, что слишком поздно понял: в поэме морж — злодей.

О психоделиках он ничего подобного не говорил.

Композиция вошла в саундтрек к их телевизионному фильму Magical Mystery Tour и примечательна тем, что была запрещена к эфиру BBC из-за последних двух строк в четвёртой строфе: Yellow matter custard / Dripping from a dead dog’s eye / Crabalocker fishwife, pornographic priestess / Boy, you’ve been a naughty girl / You let your knickers down.

Как легко понять по этому короткому отрывку, «I Am The Walrus» буквально набита яркими сюрреалистическими образами: тут и «сидение на кукурузных хлопьях», и «яичный человек», и «элементарный пингвин, который поёт», и даже озорная отсылка к Эдгару Аллану По.

Песню трактовали как содержащую элементы индийской философии, разбирали как критику слепой религиозности и объясняли как прицельный удар по капитализму.

На самом деле Леннон написал её лишь затем, чтобы окончательно запутать слушателей.

Он сделал это после того, как получил письмо: в нём говорилось, что один преподаватель начал разбирать песни The Beatles на уроках и приписывать текстам группы серьёзные академические интерпретации. Это его раздражало, и он сознательно решил запутать всех, кто отчаянно ищет скрытый смысл в его словах, напихав в текст как можно больше абстрактных образов.

А теперь переходим к главному вопросу: кто же был тем самым моржом?

Подсказка позже всплыла в дискографии группы. В их двойном альбоме 1968 года «The Beatles» (более известном как «Белый альбом») есть песня «Glass Onion», в которой Джон с озорной улыбкой поёт: «The walrus was Paul».

Казалось бы, вот и ответ. По крайней мере, так считали поклонники…

Ситуация запуталась в 1970-м, когда Леннон выпустил «John Lennon / Plastic Ono Band» — свой первый сольный альбом после распада The Beatles. В пронзительно-горькой песне «God» он заявляет: I was the Dreamweaver / But now I'm reborn / I was the walrus / But now I'm John / And so, dear friends / You'll just have to carry on / The dream is over.

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Так всё-таки, моржом был Пол или Джон?

И что это вообще значит? Хорошо ли быть моржом? Или это оскорбление, если вспомнить, что морж у Кэрролла обманом выманил доверчивую стайку очеловеченных устриц, а затем с аппетитом слопал беззащитных двустворчатых моллюсков?

Ответ ускользает от всех этих вопросов, потому что любая попытка найти на них решение в корне не понимает сути «I Am The Walrus» и её психоделической игры. Как уже говорилось, это намеренно бессмысленная песня, драгоценный образчик словесной абракадабры, к которому невозможно приложить буквальную логику.

Воспринимайте её как музыкальный аналог мема «Шторы были синими: что автор имел в виду / что, по мнению вашего учителя литературы, автор имел в виду».

Учитель уверенно заявляет: «Шторы символизируют его глубочайшую депрессию и утрату желания жить».

А что имел в виду автор: «Шторы были просто, блин, синими».

Иногда не стоит искать глубокий подтекст в каждом слове. Лучше насладиться невероятно освобождающим ощущением того, что не у всего есть слои, которые нужно снимать один за другим. Иногда это просто стеклянная луковица.

G’goo goo g’joob.

С Всемирным днём The Beatles!