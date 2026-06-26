Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что мешает Стивену Спилбергу снять кино про Джеймса Бонда 0 48

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маэстро Голливуда не берется за все предложения.

Знаменитый кинематографист мечтал принять участие в бондиане чуть ли не со времен «Доктора Ноу».

Затянувшаяся пауза перед началом работы над очередным фильмом о Джеймсе Бонде ничуть не уменьшила интерес публики к франшизе. Любая новость или сплетня, связанная с ней, непременно тиражируется в СМИ и становится предметом обсуждения.

Так, на днях живейший интерес вызвали откровения Стивена Спилберга (79) о несостоявшемся «романе» с агентом 007. Оказывается, знаменитый кинематографист мечтал принять участие в бондиане чуть ли не со времен «Доктора Ноу». Во всяком случае, как только на Спилберга после выхода «Челюстей» обрушилась слава, он вышел на продюсера Альберта Брокколи: «Если вам нужен режиссер, я бы с удовольствием занялся этим». А тот коротко ответил: «Нет».

Спустя несколько лет Брокколи сам обратился к Стивену, но не с предложением работы, а с просьбой. Оказывается, он хотел использовать знаменитую музыкальную тему из «Близких контактов третьей степени» для своего фильма «Лунный гонщик». Но Спилберг подумал и поставил вопрос о сделке: он разрешит использовать мелодию в обмен на режиссерское кресло в новом фильме о Бонде. Однако Брокколи вновь отказал. Великодушный Стивен, тем не менее, безвозмездно уступил права на музыку, так и не узнав причин очередного фиаско.

Но нет худа без добра. Когда Спилберг рассказал о незадаче Джорджу Лукасу, тот заверил, что у него есть кое-что получше какого-то Бонда, и поделился концепцией проекта под рабочим названием «Индиана Джонс», и Спилберг в итоге стал автором культовой серии.

Теперь же, имея в своем послужном списке три «Оскара», он изменил отношение к франшизе о суперагенте: «Если бы меня сейчас попросили снять фильм о 007, мой ответ был бы таким: «Я вам не по карману».

×
Читайте нас также:
#кино #кинотеатр #музыка #Голливуд #режиссер #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тайна внешности Майкла Джексона: какую болезнь певец скрывал под гримом
Изображение к статье: После Латвии — Бостон: Чулпан Хаматова играет в новом спектакле
Изображение к статье: The Beatles с моржом
Изображение к статье: Один из Виндзоров счастлив в семейном кругу. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На Netflix вышла новая романтическая драма "Сообщение для Изабеллы"
Культура &
Изображение к статье: Приходится опять доверять бумаге. Иконка видео
Техно
2
Изображение к статье: Рижане следят за скидками на продукты. Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Электричка Эксклюзив!
Бизнес
2
Изображение к статье: Строительство моста, Кундзиньсала Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Правительство подготовило пакет новых ограничений для отрасли.
Бизнес
Изображение к статье: На Netflix вышла новая романтическая драма "Сообщение для Изабеллы"
Культура &
Изображение к статье: Приходится опять доверять бумаге. Иконка видео
Техно
2
Изображение к статье: Рижане следят за скидками на продукты. Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео