Затянувшаяся пауза перед началом работы над очередным фильмом о Джеймсе Бонде ничуть не уменьшила интерес публики к франшизе. Любая новость или сплетня, связанная с ней, непременно тиражируется в СМИ и становится предметом обсуждения.

Так, на днях живейший интерес вызвали откровения Стивена Спилберга (79) о несостоявшемся «романе» с агентом 007. Оказывается, знаменитый кинематографист мечтал принять участие в бондиане чуть ли не со времен «Доктора Ноу». Во всяком случае, как только на Спилберга после выхода «Челюстей» обрушилась слава, он вышел на продюсера Альберта Брокколи: «Если вам нужен режиссер, я бы с удовольствием занялся этим». А тот коротко ответил: «Нет».

Спустя несколько лет Брокколи сам обратился к Стивену, но не с предложением работы, а с просьбой. Оказывается, он хотел использовать знаменитую музыкальную тему из «Близких контактов третьей степени» для своего фильма «Лунный гонщик». Но Спилберг подумал и поставил вопрос о сделке: он разрешит использовать мелодию в обмен на режиссерское кресло в новом фильме о Бонде. Однако Брокколи вновь отказал. Великодушный Стивен, тем не менее, безвозмездно уступил права на музыку, так и не узнав причин очередного фиаско.

Но нет худа без добра. Когда Спилберг рассказал о незадаче Джорджу Лукасу, тот заверил, что у него есть кое-что получше какого-то Бонда, и поделился концепцией проекта под рабочим названием «Индиана Джонс», и Спилберг в итоге стал автором культовой серии.

Теперь же, имея в своем послужном списке три «Оскара», он изменил отношение к франшизе о суперагенте: «Если бы меня сейчас попросили снять фильм о 007, мой ответ был бы таким: «Я вам не по карману».