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Ла-Риоха: самое дешевое место попить вина в Испании 0 70

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здесь масса аутентичных городков, не затронутых глобализацией.

Пока что британцы и американцы составляли самые многочисленные группы.

В то время как большая часть Испании борется с переизбытком туристов, переполненными курортами и стремительно растущими ценами на проживание, Ла-Риоха предлагает простор и спокойствие.

Расположенная в Испании между Страной Басков и Кастилией и Леоном, Ла-Риоха в июне 2025 года привлекла чуть более 18 000 посетителей - это лишь малая часть от показателей таких туристических гигантов, как Андалусия и Каталония. Об этом пишет Olive Press Newspaper.

Отмечается, что хотя там нет пляжей и кассовых достопримечательностей, как у конкурентов, есть и другие преимущества: доступное жилье, всемирно известные вина и качество жизни, которое становится все труднее найти.

В то время как большая часть Испании борется с переизбытком туристов, переполненными курортами и стремительно растущими ценами на проживание, Ла-Риоха предлагает простор и спокойствие. Престижный регион DOCa Rioja входит в число самых уважаемых винодельческих регионов мира, и винный туризм здесь процветает. В 2025 году винодельни Риохи посетили более миллиона человек, что принесло местной экономике более 214 миллионов евро.

Интересно, что более трети из них приехали из-за рубежа, причем британцы и американцы составляли самые многочисленные группы.

В отличие от Тосканы или калифорнийской долины Напа, Риоха по-прежнему предлагает относительно спокойный и доступный отдых на винодельнях. В окрестностях города Харо посетители могут совершить пешие экскурсии по некоторым из самых известных виноделен Испании.

Однако Ла-Риоха предлагает гораздо больше, чем просто виноградники.

Монастыри Сан-Мильян-де-ла-Коголья, считающиеся родиной письменного испанского языка, являются одними из главных культурных достопримечательностей региона.

Важно, что через регион также проходит Путь Святого Иакова, привлекающий паломников и туристов круглый год.

Для любителей активного отдыха природный парк Сьерра-де-Себольера предлагает леса, горные тропы и захватывающие пейзажи, далекие от переполненных прибрежных курортов Испании.

Термальные источники Арнедильо остаются одним из самых сокровенных секретов оздоровления в стране.

Поскольку доступность жилья становится все более серьезной проблемой по всей Испании, Ла-Риоха остается одним из самых дешевых регионов страны. Средние цены в мае 2026 года составляли всего 1487 евро за квадратный метр - менее половины от среднего показателя по стране и примерно четверть от цен в Мадриде.

Важно, что даже Логроньо, столица региона, остается доступным по сравнению с большинством испанских городов. Региональное правительство активно пытается привлечь новых жителей, предлагая льготы, чтобы побудить людей переезжать в деревни, пострадавшие от депопуляции.

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#туризм #вино
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