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В Египте нашли уникальный папирус «Книги мертвых» длиной почти 18 метров 0 27

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Египте нашли уникальный папирус «Книги мертвых» длиной почти 18 метров

Археологи, работавшие на древнем кладбище в районе Аль-Гурайфа в центральном Египте, обнаружили редкий хорошо сохранившийся папирус с текстами «Книги мертвых». Находка стала одной из самых ценных среди многочисленных артефактов, найденных в некрополе эпохи Нового царства.

Древние египтяне тщательно готовились к загробной жизни, помещая в гробницы амулеты, канопы для хранения внутренних органов, фигурки ушабти и свитки с магическими текстами. Именно такой погребальный комплекс археологи обнаружили в районе Аль-Гурайфа, пишет Popular Mechanics.

Некрополь, относящийся к эпохе Нового царства (около 1550–1070 годов до н. э.), включает высеченные в скале гробницы, мумии, расписные саркофаги, тысячи амулетов и более 25 тысяч фигурок ушабти. Однако наибольшее внимание специалистов привлек длинный папирус с текстами из «Книги мертвых», найденный непосредственно в одном из захоронений.

По данным египетских властей, свиток сохранился в хорошем состоянии и стал первым столь крупным папирусом, обнаруженным в районе Аль-Гурайфы. Его длина, по разным оценкам, составляет от 13 до 18 метров.

«Если он действительно настолько длинный и хорошо сохранился, то это, безусловно, замечательная и очень интересная находка», — отметила генеральный директор немецкого музея Рёмера и Пелицеуса Лара Вайс.

Египтолог Чикагского университета Фой Скалф подчеркнул, что обнаружить папирус именно в той гробнице, где он был захоронен тысячи лет назад, — чрезвычайно редкая удача. Впрочем, он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после публикации полного научного описания находки.

«Книга мертвых», которую сами древние египтяне называли «Книгой выхода в день», представляла собой собрание заклинаний и наставлений, призванных помочь умершему пройти испытания загробного мира. Каждый новый найденный экземпляр помогает ученым лучше понять религиозные представления и погребальные обряды Древнего Египта.

Помимо папируса археологи обнаружили богато украшенные деревянные и каменные саркофаги, канопы, мумии, тысячи амулетов и статуэток ушабти, а также великолепно сохранившийся расписной гроб Та-де-Исы — дочери верховного жреца бога Тота.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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