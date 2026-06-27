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Иван Ургант в Казани провел свадьбу почти за 300 000 долларов 0 48

Lifenews
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иван Андреевич крупным планом на свадебном экране.

Пышное торжество проплатил счастливый жених.

Дочь московского бизнесмена и сын рыболовного рекордсмена России — «База» выяснила, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта на самом дорогом курорте Казани.

Роскошную свадьбу на берегу Волги стоимостью более 25 миллионов рублей (294 000 евро) сыграли 20-летняя москвичка Варвара Волкова и 28-летний уроженец Татарстана Тимур Ибрагимов.

Она — дочь московского бизнесмена, чья компания успешно работает в сфере противопожарной безопасности. А вот мама невесты занимается духовными практиками и ведёт женские курсы, посвящённые «исполнению желаний через работу со Вселенной».

Семья жениха оказалась не менее колоритной. Отец Тимура известен как страстный рыбак и обладатель рекорда за вылов самого большого судака в России. Его бизнес также заточен под рыбалку: мужчина организует рыболовные туры и сдаёт в аренду домики на реке Кама.

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Однако не родители, а именно жених оказался главным спонсором пышного торжества. Тимур Ибрагимов основал школу по подготовке детей к ЕГЭ. В прошлом году его компания заработала 1,8 млрд рублей с чистой прибылью в 358 млн. Ещё до того как связать себя узами брака, молодые люди объездили 33 страны. А предложение руки и сердца Тимур сделал на курорте во французских Альпах, подарив Варваре кольцо с бриллиантом стоимостью более 2,5 млн рублей.

Ранее 48-летний телеведущий Иван Ургант провёл свадьбу сына основателя компании "Империя‑Фарма" Омара Гурцкаи — Георгия и его невесты Кесаны. Как сообщает Baza, ради торжества, проходившего в петербургской филармонии имени Шостаковича, даже был отменён ранее запланированный концерт, а представители учреждения объяснили такое решение тем, что "это были люди, которым очень сложно отказать". По информации источника, стоимость аренды Большого зала в филармонии начинается от 10 млн рублей.

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#рыбалка #бизнес #свадьба #Иван Ургант #Казань
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