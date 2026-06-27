Мультфильм быстро получил статус культового, понравившись как критикам, так и зрителям.

Кинокомпании Universal и DreamWorks официально объявили о работе над еще одним спиноффом франшизы "Шрек".

Фильм будет посвящен одному из любимых персонажей серии, Ослу, которого неизменно озвучивает культовый комик Эдди Мерфи ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поездка в Америку", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл").

Как пишет Variety, лента под рабочим названием "Осел" (Donkey) должна выйти в прокат 30 июня 2028 года.

Сообщается, что режиссером фильма станет Чарли Бин ("Лего Ниндзяго: Фильм", "Леди и Бродяга"), а сорежиссером – Мэтт Флинн, среди работ которого в DreamWorks в качестве художника-раскадровщика числятся "Дикий робот", "Кот в сапогах: Последнее желание" и "Плохие парни 2".

Не так давно кинокомпания Universal Pictures опубликовала первые кадры предстоящего компьютерно-анимационного фильма "Шрек 5" (Shrek 5) от DreamWorks Animation.

"Это происходит... это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" только в кинотеатрах летом 2027 года", - говорится в описании к первому тизер-трейлеру картины.

Новая часть одной из самых любимых анимационных франшиз всех времен, основанной на книге Уильяма Стейга "Шрек!", будет продолжением мультфильма "Шрек навсегда". Премьера анимационной фэнтези-комедии "Шрек", снятой по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга, состоялась в 2001 году. Мультфильм быстро получил статус культового, понравившись как критикам, так и зрителям (и собрав внушительную кассу).

В 2004, 2007 и 2010 года вышли еще три фильма серии, а в 2011 и 2022 годах зрителям показали два спиноффа про одного из центральных персонажей франшизи – Кота в сапогах.