Миндаль давно получил репутацию идеального перекуса во всем мире. Его добавляют в каши, десерты, растительное молоко и выпечку, но многие факты о нем вы можете и не знать.

Действительно ли миндаль стоит замачивать, влияет ли это на пищеварение и почему несколько орехов иногда помогают при изжоге? Обо всем об этом рассказывает авторитетный нутрициолог Наталья Чаевская.

Тяжелый продукт

Несмотря на репутацию полезного суперпродукта, миндаль и правда сложен для пищеварения. В нем много жиров, клетчатки и плотных растительных соединений, именно поэтому после большой горсти орехов некоторые сталкиваются со вздутием, тяжестью, урчанием и изжогой.

Эти неприятные ощущения проявляются особенно сильно, если орехи были съедены слишком быстро и недостаточно пережеваны, сочетались с большим количеством сладкого или были употреблены на ночь. Миндаль — очень концентрированный продукт, он может перегружать пищеварительную систему, если его порция оказывается слишком большой.

Замачивание на ночь: польза или ерунда

У привычки замачивать миндаль есть объяснимая причина. Во время замачивания этот орех становится мягче и легче пережевывается, что помогает пищеварительной системе более комфортно его воспринимать. Это особенно важно для людей с чувствительной пищеварительной системой.

После замачивания многим проще употреблять миндаль: уменьшается тяжесть, реже появляется вздутие, сам орех легче усваивается по ощущениям. Именно поэтому традиция замачивать орехи существует во многих культурах уже сотни лет.

Кроме того, считается, что замачивание миндаля устраняет антинутриенты. Под ними чаще всего подразумевается фитиновая кислота — природное соединение, которое содержится в орехах, семенах и злаках. В Сети фитиновую кислоту часто демонизируют, обвиняя ее в неусвоении минералов. Но важно понимать одну вещь: замачивание действительно немного снижает количество фитиновой кислоты, но без замачивания миндаль не становится ядовитым продуктом, точно так же, как после замачивания он не превращается в идеальный суперпродукт.

Для большинства здоровых людей умеренное количество обычного миндаля не представляет проблемы, поэтому замачивание, скорее, вопрос пищеварительного комфорта, чем строгая необходимость.

Помощь при изжоге

Миндаль часто используется в народной медицине как домашнее средство от изжоги, и в этом есть смысл. Важно понимать: миндаль не лечит причину изжоги и не заменяет посещение врача. Изжога — это ощущение жжения за грудиной, которое появляется, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Чаще всего это происходит после переедания, жирной еды, алкоголя, кофе натощак, позднего ужина, еды на бегу. Дополнительную роль могут сыграть стресс, нарушение режима сна и регулярное переедание.

Миндаль содержит жиры и клетчатку, которые могут временно уменьшать ощущение жжения и кислотности после еды, а также этот орех требует медленного пережевывания. Когда человек ест медленно, уменьшается заглатывание воздуха, снижается скорость приема пищи и вероятность переедания.

Кроме того, небольшое количество миндаля может частично снижать субъективное ощущение кислотности после еды. Именно по этим причинам многие действительно чувствуют облегчение после нескольких орехов.

Небольшое количество миндаля помогает, но если съесть большую горсть этого ореха, то эффект может быть обратным. Избыток жиров замедляет опорожнение желудка, усиливает тяжесть и даже может спровоцировать дополнительный заброс содержимого в пищевод.

Особенно эти негативные моменты могут усиливаться при поедании орехов на ночь, в сочетании миндаля с шоколадом, при переедании и слишком быстром употреблении. Именно по этим причинам нельзя считать миндаль универсальным средством от изжоги.

Продукты, с которыми миндаль сочетается лучше всего

Есть сочетания, при которых миндаль обычно переносится более комфортно.

Фрукты и ягоды. Такое сочетание делает перекус более объемным и помогает снизить вероятность переедания. Каши. Миндаль делает их более сытными и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Йогурты и другие кисломолочные продукты. Такое сочетание переносится легче, чем орехи отдельно.

Кому стоит быть с миндалем осторожнее

Несмотря на пользу, миндаль подходит не всем. Стоит быть осторожными при обострении гастрита, выраженном рефлюксе, а также при аллергии на любые орехи. Если изжога возникает регулярно, это не повод экспериментировать с домашними средствами. Здесь лучше разобраться в причинах со специалистом.