Здесь было очень жарко — «лучшая сауна за 36 крон», шуточно писали местные газеты про наши привычные татровские трамваи. Тридцать градусов, начинающиеся чуть ли не с самого утра, ну а что же вы хотели, если город находится более чем на 700 км южней Риги? Впрочем, это еще раз подтверждало, что гипнозом малобюджетной авиалинии я был брошен в самую, что ни на есть, Центральную Европу, с нашего северо-восточного закоулка.

Возвращение в детский мир

В Праге я до этого был только пару раз, и то мельком — ночевал 25 лет назад во время автобусного тура по Европе, закончившегося 11 сентября. Потому все время хотелось возвращения — что ли, испытать давно минувшие ощущения.

Потому что в начале 70-х чехословацкого в моей жизни было очень много. Причем все на позитиве: сказки и Швейк с милыми рисунками Лады, грустный юмор рассказов Чапека, мультик про крота и собаку, первый совместный космический полет Губарева и Ремека...

На самом деле, все это было стараниями, искренними и не очень, загладить шок от 1968 года, когда советские танки подавили «Пражскую весну». Впрочем, в тех событиях, как теперь выяснили, в общей сложности со стороны ЧССР лишилось жизни около 300 человек — включая тех, у кого случился сердечный приступ. Бомбардировки союзников в 1944-45 годах убили — 700. Тем не менее в Праге у самого пафосного вокзала в духе национал-романтизма, имеются улицы Вашингтона и Вильсона.

В первый вечер моего приезда я встретил там бомжиков — можно сказать, выдающаяся визитная карточка столицы страны ЕС и НАТО. В каких только позах они тут не валяются — а порой и проявляют инициативу, выпрашивая кроны у пассажиров 8-еврового автобуса, отправляющегося в аэропорт (электропоезда, увы, пока нет). Что логично — местная денюжка китайскому туристу уж не нужна, отдаст без сожаления.

Собор Святого Вита. Фото автора.

«Люди, будьте бдительны!»

В сегодняшнюю Прагу представители Поднебесной летят никак не в меньшем числе, чем главные союзники по Североатлантическому договору. Справляют тут свадьбы – пришлось в древнем Вышеграде наблюдать фотосессию молодой пары, совет им да любовь. Потом покажут дома – выглядит ничуть не хуже Парижа и Лондона, хотя гораздо бюджетней.

В отеле представители КНР тоже составляли значимую долю постояльцев, но тут мне хотелось только бросить вещи, и бежать на улицу, вязкую и душную, но от этого не менее манящую. Оказалась гостиница на Политицке везню — то есть, Политзаключенных. Универсальное название, на самом деле, при любом режиме. В действительности, назвали ее так в 1946 году, потому что при немцах на углу стояло гестапо. О чем свидетельствует мемориальная доска: «Люди, будьте бдительны!». Чешского коммуниста Юлиуса Фучика наше поколение еще помнит.

А пошел я сразу же – в кантину. Это название было в кавычках, но, все равно что назвать заведение «Столовая». Выдавали там, на выбор, все сорта жареного мяса, с картошкой и овощами, на руки полагалась табличка вроде продуктовой карточки, где подавальщица ставила галочки у определенных позиций. Очень выгодно и вкусно, и, когда вышел сытым и после ледяного безалкогольного пивка, показалось, что стало свежей, ведь в заведении было где-то градусов сорок. Потому что жарят-парят, ну а кондиционеры в старинных зданиях ставить не полагается.

Память о войне. Фото автора.

От Староместской до Карлова моста

Выбор гостиничной локации позволил мне тут же углубиться в Старый город. Прага была основана в конце IX века (около 880 года н.э.). Именно тогда первый христианский князь Чехии Борживой I из династии Пржемысловичей заложил Пражский Град, ставший ядром будущего города. А там, где в средние века пересекалась дорога от него к Вышеграду, и торговый путь с Востока на Запад, возникло поселение, сделавшееся перевалочным пунктом для товаров и предметов роскоши.

В 1230 году Вацлав I дал Старому городу гражданские права, соорудив стену со рвами. Сегодня Староместская площадь – наиболее популярная достопримечательность. Разумеется, все взоры устремлены к астрономическим часам на ратуше, непрерывно идущим с 1410 года. Святые апостолы, старуха Смерть, крик петуха – все как в Средневековье. Американские мистеры и товарищи из Срединной Империи в полном восторге, слышна и речь на русском языке (с украинским акцентом).

Староместская площадь украшена сразу несколькими знаковыми памятниками. Марианская колонна олицетворяет победу австрийцев над шведами в 1650 году и чудесное избавление Праги от чумы, а вот черный монумент со многими фигурами, одна из коих самая высокая и трагичная – это совсем другая историческая линия, памятник Яну Гусу. Ректору Пражского университета, герою чешского сопротивления католицизму, сожженному в 1415 году по приговору Папы Иоанна XXIII, памятник поставили в 1915 году. То есть, в разгар Первой Мировой войны, где чехи еще формально воевали под скипетром Габсбургов. Ну как сражались, про то Гашек написал...

Храмы, кабаки и компартия

По поводу нескольких противоречащих друг другу символов на расстоянии нескольких десятков метров, Староместская не уникальна. В Праге можно встретить величественный католический собор Девы Марии перед Тыном, за вход в который берут десятку евро, церковь Святого Микулаша – вместилище еретиков гуситов, старейшую в Европе синагогу. Рядышком McDonalds, Hard Rock Cafe и Starbucks. В парадной висит транспарант – «Коммунистическая партия Чехии и Моравии».

В домике 22 на Золотой уличке в Градчанах живал будущий всемирно знаменитый, а тогда никому не известный Франц Кафка. Вот уж кто сделался брендом Праги, так это мистический писатель «Процесса» и «Замка», выходец из низов еврейского гетто, чье измененное туберкулезом сознание породило фантастические образы. А может, на него повлияла легенда про Голема, глиняного монстра, который спасал в XVI веке земляков от погромов?

Так или иначе, мой дальнейший путь лежит на Карлов мост. Вечером он пустоват, днем не протолкнуться. По преданию, Карл IV приказал со всей страны свозить яйца, чтобы укрепить раствор песчаника – крестьяне выполнили, только с одной деревни доставили сваренные вкрутую...

Грандиозная галерея моста — из XVII века — роднит его с мостом Ангелов в Риме. К сожалению, время безжалостно, и статуи давно заменены копиями. Ну а если увидите отполированную до блеска собачку у ног Святого Яна Непомуцкого, обязательно потрите, загадав желание!

Сила и власть

Река Влтава у Карлова моста имеет ширину в полкилометра. Видишь тот самый порог – от которого и пошло название города. Наглядно меняется водная гладь – по одной части, глубокой, курсируют прогулочные теплоходики, на мелководье кружат велосипеды-катамараны, да гуляют у поверхности огромные рыбины. Живости пражской водной стихии добавляют еще и почти ручные нутрии. Эти милые питомцы освоили Стрелецкий остров, на который можно перейти через Легионов мост. Там они подходят к людям и выпрашивают вкусняшки, полезней всего угостить этих огромных водных крысюх — морковкой.

Ниже по течению Влтавы находится Пражский Град, от коего пошло название целого района, Градчаны, тихого, элитарного, зеленого. Вообще, чего-чего, а парков в столице хватает – огромным зеленым массивом отовсюду видна Мала Страна, где башня обозрения, уменьшенная копия Эйфелевой. Или Нове место, Винограды – самим названием настраивает на растительный мир.

Град же – это сила и власть. Серьезность придают у входа вооруженные автоматическим оружием воины. Здесь располагается резиденция главы государства Петра Павела. На чешском есть поговорка «Ни Петр, ни Павел» (ни то, ни се; ни рыба, ни мясо). С президентом конфликтует нынче популярный премьер Андрей Бабиш. Интерпретацию их спора довелось увидеть в программе аналитиков, где трое экспертов увлеченно спорили, кто же прав. Моего понимания чешского хватило, чтобы понять — лидеры опять не сошлись по украинской проблеме. Как бы то ни было, сине-желтых флагов в Праге я не видел.

Чех, Лех и Рус

Еще в IX веке князь Борживой из рода Пршемысловичей выбрал это место под свой центр силы, а храм Девы Марии построили в 890 году. Почти на столетие раньше крещения Руси, хотя, как гласит легенда, братцы Чех, Лех и Рус были заодно.

С 973 года Град стал резиденцией католических епископов, в 1158 году Владислав II сделался королем Чехии и возвел тут дворец, который Карл IV (1346-1378) расширил до монументальной красоты — и заложил исполинский собор Святого Вита. Дворики Града, смотровые площадки, гулкая мостовая истории... Дворец Шварценбергов — черная роспись графитом, на доме в духе Венеции.

Уникальность Праги состоит в том, что это по сути несколько средневековых городов, слившихся в единый только в 1784 году, а с объединенными предместьями в 1922 году. Поэтому, несмотря на то, что со своими 1,4 миллионами Прага в два с небольшим раза крупней Риги, по масштабам архитектурных реликвий она превосходит на порядок...

Мне сверху видно все

Вышеградская скала поднимается над Влтавой как антипод Пражскому Граду. В ней прорублен 30-метровый туннель, когда в нем ведутся профилактические работы, пассажиров проезжающих в нем трамваев галантно грузят на водные трамвайчики и бесплатно везут вокруг.

Подымаюсь по постепенно становящейся все круче Вниславовой, и оказываюсь у крепости с огромными неприступными стенами. Хотя Вышеград начали строить еще в 900-е годы, вот эта фортификация — XVII столетия. А древнейшее сохранившееся здание — романская ротонда Святого Мартина, XI век.

Вот вход Мемориального кладбища. Тут, на горе, покоятся лучшие люди Чехии, есть у знаменитостей и свой Мавзолей. Рядом же — костел Святых Петра и Павла. С его подножия открывается чудесный вид на Злату Прагу, и извилистую Влтаву с ее руслами.

Река протекает в столице на протяжении 30 км — а как велик город, можно оценить, увидев на горизонте 100-метровые небоскребы района Панкрац. Каждой эпохе свои башни, и эти символизируют процветание страны в Евросоюзе.

Национальный музей. Фото автора.

Альфонс Муха — славянский гений. Фото автора.

Музейное погружение

Настоящим отдохновением от выматывающего климата были великолепные пражские музеи. Рядом с отелем, на Панской, расположился мемориал Альфонса Мухи (1860-1939), который в стиле модернового маньеризма изображал томных красавиц, хотя был верным супругом Марушки, ставшей потом моделью для банкнот молодой Чехословакии, получивших название «муховки».

Масон и визионер Муха прославлял национальный дух, создав грандиозное, мистическое полотно «Славянский эпос». Учился в Париже, зарабатывал на коммерческих рекламах по Америке, путешествовал в загадочную Россию. Умер Муха после оккупации Чехословакии нацистами и допросов в СД. Сейчас тоже бренд Праги — брелоки-магниты-сумки. Очень интересный музейчик, на час-другой.

Вацлавская площадь, к моему удивлению, не условный квадрат, а огромный бульвар длиной метров 700, а шириной около 50-60 м, которую венчает конный монумент великому чешскому князю Вацлаву Святому. Пожил тот совсем немного — где-то с 903 по 935 год, но ввел в стране христианство, за что почитается и католиками, и православными. Памятник начали строить еще в конце XIX века, а закончили уже после независимости, в 1924.

Вокруг же — всяческие торговые, питательные и увеселительные заведения. В сегодняшней Праге Вацлавская площадь это гибрид Елисейских полей и пляс Пигаль.

Карлов мост и зеленая Мала Страна. Фото автора.

Гусак и Гавел

Меня же тянет, просто как магнит, чудесный Национальный музей. Это целых два здания — главное в стиле неоренессанс (1885-1890), и новое в духе социалистического модерна (биржу 1930-х годов в 1970-е надстроили для парламента ЧССР). Соответственно, и тематика на все вкусы.

Аутентичный музей с классическими скульптурами и росписью представит всю природу Чехии – с подлинниками урановой руды и золотом, скелетом местного травоядного ящера бурианозавра, проживавшего в этих краях каких 94 миллиона лет тому назад. Плюс археологические находки всевозможных доисторических племен и библиотека на миллион томов.

В современном же доме, куда ведет сверкающая неоном подземная галерея, воссозданы разные периоды истории XX века. От окопов Первой Мировой, колониальной лавки 1930-х годов, до квартиры среднего социалистического чехословака и быта начала нового капитализма, с первыми компьютерами и факсами.

Масса артефактов прошлого — золотой Орден Клемента Готвальда, портрет товарища Густава Гусака, пионерская форма... И рядом бюст Вацлава Гавела — драматурга, президента, и теперь аэропорта.

Такая вот у меня получилась Прага, короткая, но яркая. А у каждого из вас может быть — своя!

ДОХОДЫ

Средняя зарплата в Праге нетто (на руки) — 1950-2080 евро в месяц, примерно на треть выше уровня страны. При этом аренда 1-комнатной квартиры — 700-1000 евро; 3-комнатной квартиры — 1500-2200 евро, плюс коммунальные от 100 до 200 евро.