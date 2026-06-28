Сегодня, 28 июня, в Риге начинается девятая Gulf of Riga Regatta, или GoRR, — крупнейшая ежегодная международная морская парусная регата в Латвии. В этом году соревнования пройдут по маршруту Рига — Кихну — Пярну.

Открытие GoRR состоится сегодня в Риге и начнется с парада парусных яхт на Даугаве у Рижского пассажирского порта. В этом году программа будет особенно заметной: в честь столетия латвийского парусного спорта организаторы планируют попытку установить рекорд Гиннеса в категории «Самое большое количество людей, одновременно дующих в туманные горны».

Наблюдать за открытием GoRR и парадом яхт можно будет у здания Рижского пассажирского терминала. Попытка установить мировой рекорд запланирована на 18.20, а парад парусных яхт — на 18.30. В 20.00 в яхт-клубе Auda на Мангальсале состоится торжественное открытие GoRR 2026. Если рекорд будет установлен, официальный результат и сертификат GUINNESS WORLD RECORDS планируют представить во время церемонии открытия.

«Старт GoRR в Риге уже стал особенным моментом, когда регата видна не только яхтсменам, но и городу. В этом году в открытии объединяются сразу несколько важных событий — столетие латвийского парусного спорта, парад яхт на Даугаве, попытка установить мировой рекорд Гиннесса и старт международной регаты. Для нас важно, чтобы люди увидели: парусный спорт — это не только соревнования далеко в море, но и живая, динамичная и визуально красивая часть рижского лета», — отмечает директор GoRR Валтерс Романс.

Спортивная часть регаты начнется в понедельник, 29 июня, с этапа Рижского порта. Яхты отправятся к старту примерно с 10.30 до 11.30, а первый старт запланирован на 12.00 в Рижском заливе неподалеку от даугавских молов. За соревнованиями можно будет наблюдать с молов у места впадения Даугавы в Рижский залив. Возвращение яхт в яхт-клуб Auda ожидается примерно с 14.30 до 15.30.

В этом году GoRR впервые будет использовать радиоуправляемые буи — radio marks. Они позволяют точнее и гибче размещать гоночные знаки на воде, подстраиваясь под ветер и условия соревнований. За ходом гонок и парадом открытия можно будет следить и онлайн — в приложении Kwindoo, где в режиме реального времени будет отображаться движение яхт.

После рижского этапа, во вторник, 30 июня, флот GoRR отправится к острову Кихну. В среду, 1 июля, запланирован старт с Кихну в Пярну, а 2 и 3 июля соревнования продолжатся в Пярну.

Завершение GoRR 2026 и награждение победителей в общем зачете состоятся вечером 3 июля в Пярнуском яхт-клубе. После окончания регаты, 4 июля, в Пярну продолжится празднование 120-летия местного яхт-клуба.

Спортивная интрига в этом году обещает быть особенно сильной: на старт возвращаются пять команд — победителей прошлого года: RHINO, SIREN, ELLI, DREAM и KANI KELI. Предварительно участие в GoRR 2026 заявили 48 команд из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. Во время регаты определят победителей GoRR и Открытого чемпионата Латвии по морскому парусному спорту. В самой спортивной группе яхт также пройдет борьба за символический Кубок Ливонии.

В 2026 году исполняется 100 лет с тех пор, как парусный спорт в Латвии начал формироваться как организованное движение. «Столетие латвийского парусного спорта — хороший момент, чтобы напомнить: парусный спорт намного шире одних только соревнований. Это сообщество, культура безопасности, природа, стратегия и командная работа. На открытии GoRR мы отметим праздник и покажем очарование этого вида спорта широкой публике», — говорит президент Латвийского парусного союза Каспарс Рожкалнс.