Главным трендом на мировом рынке роскоши постепенно становится уже не покупка брендовых вещей, а расходы на путешествия, уникальные впечатления и эксклюзивный опыт.

К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Bain & Company, результаты исследования приводит CNBC.

Согласно прогнозу экспертов, в 2026 году объем мирового рынка персональных предметов роскоши увеличится на 1-4% и достигнет 365-373 млрд евро.

Однако еще более быстрыми темпами растет так называемый рынок «роскоши впечатлений» - путешествий, гастрономии, культурных мероприятий и эксклюзивного отдыха. Его рост в этом году оценивается в 3-7%.

По данным исследования, количество бронирований ресторанов высокого класса, развлекательных мероприятий и премиального досуга за год увеличилось почти на 30%.

Эксперты отмечают, что состоятельные потребители все чаще отказываются от демонстративного потребления в пользу того, что невозможно приобрести в обычном магазине.

«В сфере экспериментального люкса мы наблюдаем поразительную устойчивость. Спрос сосредоточен в категориях, которые предлагают то, что невозможно легко купить за деньги: время, уникальный доступ и глубокий смысл. Роскошь все больше ассоциируется с тем, как люди живут, а не с тем, чем они владеют», - отметила старший партнер Bain & Company Клаудия Д’Арпицио.

По мнению аналитиков, именно стремление к эксклюзивным впечатлениям становится главным фактором роста премиального сегмента.

Новый тренд - «наследственный туризм»

Одной из самых необычных тенденций исследователи называют «наследственным туризмом» (inheritourism).

Так эксперты называют семейные путешествия, в которых участвуют сразу несколько поколений, а представители молодого поколения перенимают привычки и туристические предпочтения своих родителей. Молодые путешественники все чаще выбирают дорогие семейные поездки, роскошные курорты и эксклюзивные маршруты вместо самостоятельных бюджетных путешествий.

Еще один быстрорастущий формат - «иммерсивные странствия» (immersive wayfaring). Речь идет о неспешных индивидуальных путешествиях, во время которых туристы глубоко знакомятся с местной культурой, традициями и малоизвестными достопримечательностями, избегая популярных туристических маршрутов.

Круизы и высокая кухня переживают новый подъем

Исследование также показывает стремительный рост популярности премиальных морских круизов. Они привлекают не только постоянных клиентов, но и большое число туристов, которые впервые выбирают такой формат отдыха.

Меняются и гастрономические предпочтения состоятельных людей. Вместо большого количества дорогих покупок все чаще выбирается принцип «меньше, но лучше» - акцент делается на эксклюзивных продуктах, авторской кухне и уникальном ресторанном опыте.

После нескольких лет снижения начинает восстанавливаться и мировой рынок произведений искусства.

США стали главным драйвером рынка роскоши

Впервые с 2021 года лидером по темпам роста продаж товаров класса люкс стали США. Аналитики связывают это с активностью так называемых «амбициозных потребителей» - представителей среднего класса, которые стремятся приобретать товары премиального сегмента.

В то же время ситуация остается неоднородной. Одним из факторов неопределенности продолжается напряженность на Ближнем Востоке. Так, Дубай, который до обострения конфликта между Израилем и Ираном считался одним из самых быстрорастущих центров мирового люксового рынка, пока не демонстрирует прежних темпов восстановления из-за снижения туристического потока.

Эксперты считают, что при стабилизации ситуации в регионе и дальнейшем восстановлении спроса в Китае мировой рынок роскоши сможет ускорить рост уже в ближайшие годы.

Современные покупатели «не просто стали тратить больше - они начали тратить иначе, охотясь за моментами, которые воспринимаются как глубоко личные и по-настоящему аутентичные».