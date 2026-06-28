Пенелопа Крус позировала на премьере своего нового фильма “Приглашение” в Лос-Анджелесе. В фильме рассказывается история супружеской пары, которая приглашает своих соседей сверху на ужин.

Пенелопа продемонстрировав элегантный образ в серо-голубом цвете. Крус надела платье в пол на бретельках, а волосы уложила в изящную прическу с объемной челкой.

Обладательница премии “Оскар" дополнила наряд ниспадающим мягким шлейфом, а в качестве аксессуаров выбрала эффектные бриллиантовые серьги.

Ранее и ее супруг Крус Хавьер Бардем получил значимую в киноиндустрии награду, однако из-за плотного графика Пенелопа не смогла поддержать мужа на мероприятии.

Пенелопа Крус Санчес (род. 28 апреля 1974, Алькобендас, Мадрид) — испанская актриса кино и телевидения, модель. Одна из самых известных актрис Испании и первая среди них, добившаяся широкого успеха у себя на родине и в Голливуде.

Актёрскую карьеру Пенелопа начала в 1991 году на телевидении. Её кинодебют состоялся через год после выхода на широкие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков. В дальнейшем она построила успешную кинокарьеру, снявшись в более чем пятидесяти фильмах, среди которых были «Открой глаза», «Страна холмов и долин», «Девушка твоей мечты», «Женщина сверху», «Кокаин» и «Ванильное небо». Также работала в разножанровых проектах, включая «Проснувшись в Рино», «Готика», «Ноэль» и «Сахара». За фильм «Вики Кристина Барселона» Крус стала обладательницей множества наград, в том числе премий «Оскар» (первая испанская актриса, получившая эту награду) и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана. Актриса также номинировалась на «Оскар» за роли в фильмах «Возвращение», «Девять» и «Параллельные матери». Владелица именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Помимо актёрской карьеры, Крус работает в модельном бизнесе — она сотрудничала с модельером Ральфом Лореном, а также с компаниями Mango и L’Oréal. Кроме того, она активно занимается филантропией, регулярно жертвуя денежные средства на благотворительные цели бедным странам, и участвует в борьбе со СПИДом.