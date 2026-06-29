Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта пошла по стопам родителей и дебютировала в качестве актрисы — девушка снялась в музыкальном клипе.

19-летняя Шайло появилась в клипе южнокорейской K-pop певицы Dayoung на песню «What’s a Girl to».

«Мы провели открытый кастинг в США. Шайло была выбрана в финальном раунде и в итоге присоединилась команде клипа. Даже после съемок мы понятия не имели, что она дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, и узнали об этом совершенно случайно совсем недавно.», — заверили журналистов корейцы.

Шайло Нувель Джоли, до 2024 года Шайло Нувель Джоли-Питт (англ. Shiloh Nouvel Jolie; родилась 27 мая 2006, Свакопмунд, Намибия) — дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, танцовщица, медийная персона. Из-за звёздного статуса родителей с момента рождения является предметом особого внимания СМИ, её первые фотографии стали самыми дорогими снимками знаменитости в мировой истории. Шайло участвовала в нескольких кинопроектах, она считается иконой ЛГБТ-стиля. До 2024 года носила двойную фамилию Джоли-Питт.

В 2008 году, впервые стало известно, что девочка считает себя мальчиком и хочет, чтобы её называли Джон. Начиная с 2014 года СМИ писали, что Шайло даже готовится к трансгендерному переходу и что родители принимают её выбор, но официальных комментариев на эту тему не было. Шайло действительно часто появлялась на публике в мужской одежде, из-за чего её путали с младшим братом Ноксом. Она стала иконой ЛГБТ-стиля.

Однако начиная с 2020 года Шайло, уже становящаяся молодой девушкой, всё чаще предстаёт перед публикой в женственных образах — с длинными распущенными волосами, в платьях (в том числе в перешитых нарядах матери. Существует мнение, что это часть эксперимента: родители, чей брак распался в том числе из-за разных взглядов на воспитание детей, могли договориться, что Шайло будет часть времени проводить в мужской одежде, а часть — в женской.

В конфликте между родителями Шайло встала на сторону матери. В мае 2024 года, в день своего 18-летия, она подала прошение о замене двойной фамилии на простую, Джоли. В августе того же года эта просьба была удовлетворена.