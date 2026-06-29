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63-летний Лепс поет на корпоративах, превозмогая невероятную боль 0 51

Lifenews
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эмин Агаларов и Григорий Лепс.

Перед каждым выходом к публике он делает гормональные уколы прямо в связки.

Группа отелей ZONT Hotel Group торжественно открыла ENZO Hotel Moscow. На мероприятии собрались партнеры проекта, представители бизнеса, медиа и светские гости, среди которых были собственники - Эмин и Алена Агаларовы, Яна Рудковская, Сергей Бурунов, Дмитрий и Анастасия Тарасовы, Григорий Лепс, Екатерина Макарова, Митя Фомин, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Стас Костюшкин, Ильдар Гайнутдинов, Михаил Лабковский, Екатерина Макарова, Митя Фомин, Bahh Tee и другие.

Как сообщали ранее СМИ, легендарный Григорий Лепс оказался в заложниках у собственного голоса и опасных лекарств, которые буквально разрушают его изнутри.

Болезнь внесла свои суровые коррективы в гастрольный график звезды. О двухчасовых сольных шоу, где Лепс выкладывался без остатка, пришлось забыть. Стадионные концерты сейчас для него — непосильная ноша, поэтому от крупных выступлений приходится массово отказываться. Исполнитель вынужден сосредоточиться на закрытых мероприятиях и корпоративах, где его сет длится не дольше 40 минут.

Но даже этот короткий "спринт" дается Григорию кровью. Перед каждым выходом к публике он проходит через болезненные процедуры, делая гормональные уколы прямо в связки. Только так он может гарантировать, что голос не сорвется на первой же песне. Параллельно с медикаментозным лечением Лепс пытается спасти вокал с помощью упражнений, занимаясь онлайн.

Проблемы с горлом у Лепса — история давняя и болезненная. За плечами артиста уже три сложнейшие операции на связках, которые лишь на время давали передышку. Ситуацию усугубляет и бурное прошлое певца: не секрет, что ранее Григорий мог уйти в затяжной запой. Несмотря на то что артист резко завязал с пагубной привычкой и бросил все силы на спорт и здоровье, изношенный годами организм восстанавливается мучительно медленно.

Поклонники замерли в ожидании: сможет ли любимый артист победить в этой схватке с недугом? Пока Лепс остается под строгим контролем медиков, а каждый его выход на сцену превращается в настоящий подвиг, совершаемый на грани человеческих возможностей.

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#звезды #медицина #музыка #мероприятия #Григорий Лепс #здоровье
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