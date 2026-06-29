В немецкой политике произошло событие, которое уже называют историческим. Впервые действующие депутаты Бундестага одного пола официально вступили в брак, а их свадьба быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в Германии. Геи-депутаты-молодожены — для Германии это определенно новое явление.

Немецкий Бундестаг впервые за всю свою историю получил первую официально женатую однополую пару среди действующих депутатов. Брак заключили депутаты Зепп Мюллер из CDU (Христианско-демократический союз) и Вольфганг Штефингер, представляющий CSU (Христианско-социальный союз) — пишет stern.

Свадебная церемония прошла в баварском курортном регионе Вильдбад-Кройт. Сначала политики зарегистрировали отношения официально, а спустя два дня решили провести церковное венчание.

Позже супруги сообщили о событии в социальных сетях. Они написали короткое сообщение о том, что теперь их история перешла от формата «ты и я» к полноценному «мы».

Пара познакомилась прямо во время работы в парламенте

О своих отношениях политики рассказали еще в 2023 году. Тогда оба одновременно опубликовали сообщения в социальных сетях и впервые подтвердили, что давно находятся вместе.

По словам депутатов, их история развивалась достаточно обычно. Они познакомились на рабочем месте, как это происходит примерно у 11% пар.

Тогда же в сети появилась первая совместная фотография пары с хештегом #loveist­love, который давно используется как символ равноправия для ЛГБТ-сообщества.

На свадебных фотографиях политики появились в классических костюмах. Зепп Мюллер выбрал светло-голубой вариант, а Вольфганг Штефингер появился в темно-зеленом костюме.

Геи-депутаты: почему свадьба вызвала такой резонанс

Пара сделала публичное заявление именно в июне. Этот месяц традиционно считается Pride Month — международным месяцем поддержки ЛГБТ-сообщества.

Для Германии дата имеет дополнительный символизм. В стране уже несколько лет продолжаются политические дискуссии вокруг использования радужного флага над зданием Бундестага.

Сейчас этот флаг официально поднимают только один раз в году — 17 мая. В этот день проходит международная акция IDAHOBIT, посвященная борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

На этом фоне свадьба двух депутатов в центре немецкой политики многие восприняли как более сильный общественный сигнал, чем любые символические акции.

Что важно знать о законе «Брак для всех» в Германии

В Германии однополые браки полностью легализовали еще в 2017 году. Тогда парламент принял закон Ehe fur alle, что в переводе означает «Брак для всех».

Этот закон дал однополым парам такие же юридические права, как и традиционным семьям.

Что дает закон Ehe fur alle:

-официальную регистрацию брака;

-право на совместное усыновление детей;

-равные налоговые права супругов;

-полное юридическое признание семьи.

Несмотря на это, в момент голосования часть немецких политиков выступала против такого решения.

Политики, которые раньше были против, теперь поздравляют молодоженов

Особое внимание в Германии привлекла реакция известных политиков.

Одним из первых супругов поздравил премьер-министр Баварии Маркус Зедер из CSU. Он публично пожелал паре счастья и удачи на совместном жизненном пути.

Поздравление также направила министр исследований Германии Доротее Бер, которая отдельно пожелала молодоженам Божьего благословения.

Интересно, что часть политиков, отправивших поздравления, в 2017 году голосовали против закона о легализации однополых браков.

Именно поэтому общественная реакция на эту свадьбу оказалась особенно показательной.

Германия постепенно меняет отношение к однополым бракам

В течение нескольких часов после публикации свадебных фотографий супруги получили сотни поздравлений через социальные сети.

Конечно, противники закона о брачном равенстве в Германии по-прежнему остаются. Однако реакция общества показывает, насколько сильно изменилось отношение немцев к этой теме за последние годы.

Что показывает эта история:

-общество стало заметно более толерантным;

-политическая среда Германии меняется;

-тема однополых браков постепенно становится обычной частью общественной жизни;

Берлин все чаще отражает современные изменения в обществе. Еще несколько лет назад подобное событие стало бы причиной масштабного политического конфликта. Сегодня Германия воспринимает такую новость значительно спокойнее. И именно это многие считают главным признаком того, как быстро меняется современное немецкое общество.