Мальдивский курорт Finolhu, a Seaside Collection Resort представил обновленную концепцию отдыха, сделав акцент на сочетании искусства, природы и семейного досуга. Комплекс занимает четыре острова, соединенных песчаными отмелями. Здесь каждый день разворачивается как новая сцена — с собственным светом, ритмом и настроением.

Finolhu расположен в биосферном заповеднике ЮНЕСКО, и это ощущается не как формальность, а как особая деликатность пространства. Архитектура от лондонской студии Muza Lab не спорит с природой, а словно растворяется в ней: дерево, керамика, плетеные фактуры — всё дышит морским воздухом и светом. Водные виллы будто парят над лагуной, а пляжные резиденции прячутся в зелени, предлагая редкое чувство уединенной свободы.

Но главное в Finolhu — не только пейзажи, а состояние, в которое погружает этот курорт. Здесь утро начинается с прогулки босиком по мягкому песку, чашки ароматного кофе в уютной кофейне Milk LAB, тренировки в фитнес-студии в окружении пальм или сеанса балийского массажа в SPA-центре, где каждого гостя окружают заботой и вниманием.

Днем можно отправиться в Art Lab. Это особая точка силы курорта — творческая лаборатория под бамбуковыми сводами. Здесь гости становятся соавторами: работают со смолой, лепят из глины, превращают кокосы в съедобные арт-объекты — сувениры, хранящие дух Мальдив — и, кажется, заново учатся смотреть на мир — внимательнее, медленнее, вдумчивее.

Для юных туристов открыт клуб Teens Hut — это отличное место для отдыха и уединения, вдохновляющее пространство, созданное для общения, приключений и открытий. Здесь подростки участвуют в интерактивных мастер-классах — от цифрового сторителлинга и фотографии до обучения диджеингу, от выступлений на сцене до изготовления оригинальных поделок на 3D-принтере. Родители могут быть уверены, что за их детьми здесь хорошо присмотрят в течение нескольких часов, и они могут спокойно отдохнуть, не беспокоясь ни о чём.

Солнечные ванны на собственных белоснежных песчаных пляжах и шезлонгах на водных виллах — безусловно, неотъемлемая часть отдыха на Мальдивах, но и активное времяпровождение никто не отменял. Центр водных видов спорта расположен на пляже Palm Beach и открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Всё оборудование для немоторизованных водных видов спорта предоставляется бесплатно. Под присмотром инструкторов можно попробовать свои силы в каякинге, сапсерфинге, виндсерфинге или парусном спорте на катамаране, а также отправиться на домашний риф, расположенный тут же, на курорте, надеть маску для снорклинга и изучить многообразие флоры и фауны Мальдивских островов.

На курорте есть теннисный корт, окруженный тропической зеленью, для игры в модный падел или классический теннис. Можно собраться компанией единомышленников или подтянуть свои навыки с тренером.

К вечеру курорт меняет тональность. Рестораны открывают гастрономические маршруты — от пряных арабских акцентов до тонкой азиатской кухни, где каждое блюдо звучит как отдельная история. А с наступлением темноты Finolhu словно включает скрытый сценарий: огни отражаются в воде, приятная музыка доносится издалека, пространство наполняется ощущением праздника. Finolhu создает атмосферу, в которой каждый гость открывает свой личный инсайт, словно пробуя редкое вино — мягкое, яркое и многогранное.