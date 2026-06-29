На днях у Оксаны Фандеры (58) и Филиппа Янковского (57) была годовщина. Однако сейчас появилась информация, что артисты давно не вместе.

Как утверждает блогерка "Героиня Татлера", Филиппа Янковского и Оксану Фандеру "давно нельзя назвать парой". Подразумевается, что актеры тихо расстались, не желая уведомлять об этом общественность.

"Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам…" - сообщает источник. Говорят, Янковский и Фандера расстались в том числе "на почве политики".

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Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились в 1988 году. Буквально через месяц влюбленный юноша сделал предложение чаровнице, занявшая третье место в самом первом конкурсе "Московская красавица".

По слухам, родители были не в восторге от выбора Филиппа. Но когда выяснилось, что Оксана ждет ребенка, сами же настояли на скорой свадьбе. В браке с Янковским Фандера родила сына Ивана и дочь Елизавету.

20 мая 2009 года, после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы, умер отец актера – тот самый «Мюнгхаузен» Олег Янковский. А потом в прессе появилась информация, что и его сын-артист страдает тем же недугом. По сообщениям журналистов, врачи диагностировали у Янковского «фолликулярную лимфому». Однако сам Филипп опроверг это известие, заверив друзей и поклонников, что чувствует себя прекрасно!