Стоимость подмосковного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ) в 500 миллионов рублей (56 440 600 евро) абсолютно не соответствует рыночным реалиям, а сама недвижимость рискует навсегда остаться неликвидной. Такое мнение в комментарии СМИ высказал риелтор Константин Муравьев.

Специалист отметил, что даже с учетом дорогого ремонта озвученная цифра на особняк в деревне Грязь выглядит совершенно нереальной. При этом долгое отсутствие должного ухода за особняком станет для потенциальных покупателей весомым поводом требовать существенную скидку.

Главной проблемой риелтор считает не столько физическое состояние здания, сколько его эстетическую и функциональную устарелость. По словам риелтора, молодежь считает подобные архитектурные излишества кринжем, а здравых людей, готовых жить в таком доме-замке, практически не существует.

Муравьев добавил, что приобрести такую недвижимость сможет разве что преданный фанат певицы, и то вряд ли за запрашиваемую сумму. Здания в подобном стиле возводились в девяностые или начале двухтысячных годов, поэтому сейчас они вызывают у окружающих только смех и чувство неловкости.

Знаменитый замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь (Подмосковье) — это масштабный комплекс, общая площадь которого составляет около 3000 квадратных метров. На закрытой территории расположены шестиэтажный особняк в викторианском стиле, SPA-комплекс с бассейном, хозяйственный блок. Внутри основного здания спроектированы:

-Жилые и хозяйственные зоны: отдельные детские комнаты, гардеробные, кабинеты, две кухни и столовая.

-Зоны отдыха: роскошный каминный зал, библиотека, обсерватория, оранжерея с зимним садом, собственный кинотеатр и бассейн.

-Особые помещения: подземный паркинг, лифт и семейный театр со сценой.

Между тем в Москве суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».