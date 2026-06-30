Гвен Стефани безумно счастлива жить с любимым супругом Блейком Шелтоном на их ранчо. На днях вокалистка No Doubt опубликовала свежие кадры, на которых показала свой живописный сад, где они выращивают подсолнухи, циннии и множество других цветов, а также вырастили свой огород.

Пара поженилась в этом поместье в Оклахоме в 2021 году.

Вернулась в Оклахому, где наши помидоры созрели, циннии выросли до гигантских размеров, а мои георгины почти расцвели, — подписала она видео в соцсетях.

На видео 56-летняя Стефани улыбается, резвясь на подсолнечном поле, а в последующих роликах показано, как собака пары по кличке Бетти бегает по цветочному полю.

Очевидно, что именно в этом поле получилось создать настоящий шедевр, — похвалила свой сад Гвен на видео. — Это первый год, когда Шелтон сделал для меня эту часть цветника, — рассказывает Стефани, демонстрируя плоды труда мужа. — Здесь миллионы цинний. Но это не просто циннии, это суперкрупные, здоровые, гигантские калифорнийские гиганты из Оклахомы.

Затем в видеоролике показано, как Шелтон устанавливает механическую сову, чтобы отпугивать птиц, которые могут испортить сад и огород. Также Стефани показала подписчикам крупные зеленые помидоры редких сортов.

Гвен Рене Стефни (род. 3 октября 1969, Фуллертон, Калифорния, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и дизайнер. Солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt (с 1986 года), исполнительница и один из авторов таких известных синглов как «Just a Girl», «Don’t Speak» и др. В 2004 году начала сольную карьеру с альбомом «Love. Angel. Music. Baby.», который имел критический и коммерческий успех. Песня с этого альбома — «Hollaback Girl», достигла первого места в чарте Billboard Hot 100 и стала первой в США, проданной на iTunes в миллион копий. Её третий сольный альбом «This Is What the Truth Feels Like» (2016) занял первое место в чарте Billboard 200. Включая свои работы с No Doubt, Стефани продала более 30 миллионов копий альбомов по всему миру.

В 2003 году выпустила свою линию одежды «L.A.M.B.». Обладательница трёх премий Грэмми. В качестве сольного исполнителя получила награду American Music Awards, Brit Awards, World Music Awards и две Billboard Music Awards. Журнал Billboard назвал Стефани 54-м самым успешным артистом и 37-м самым успешным артистом Hot 100 десятилетия. Телеканал VH1 поставил её на 13-е место в списке «100 величайших женщин в музыке» 2012 года.