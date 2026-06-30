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Амаль Клуни раскрыла, как выносит своего мужа на 17 лет старше 0 191

Lifenews
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мистер Клуни вполне бодр в свои года.

Сейчас она вместе с Джорджем воспитывает двоих детей — близнецов Александра и Эллу.

Амаль (1978) и Джордж Клуни (1961) особо не любят распространяться на тему личной жизни. А если и говорят, то только в комплиментарных выражениях в адрес друг другу. Но в этот раз Амаль решила приоткрыть и другую сторону жизни со звездой “Одиннадцати друзей Оушена”. В разговоре с People, который состоялся на мероприятии Cartier Dialogues в Бангкоке, Амаль призналась, что ей пришлось приспосабливаться к тому, что рядом не просто мужчина, а кумир миллионов женщин по всему миру.

Раньше у меня была своя профессиональная и личная жизнь, и они могли быть совершенно разными, я могла не смешивать их. А потом я вышла замуж, и это многое изменило, — поделилась Амаль, добавив, что у женщины вне брака больше свободы в принятии решений. — Мне было проще, когда я могла сама решать, куда и какое внимание мне уделять.

Впрочем, говорит Амаль, она ни о чем не жалеет. Сейчас она вместе с Клуни воспитывает двоих детей — близнецов Александра и Эллу, которые появились на свет в 2017 году. А отношения с мужем называет “поддерживающими”.

У меня есть спутник жизни, который поддерживает меня во всем, что я делаю. Поэтому я не чувствую, что должна за это извиняться или сдерживать себя Помню, что, когда я стала мамой, что, конечно, было для меня в новинку, он первым сказал: “Я знаю, что у тебя выступление в Совете Безопасности. Ты должна пойти. Я присмотрю за детьми, не волнуйся”— рассказывала она в интервью Glamour в июле 2025 года.

Обладатель “Оскара” Джордж Клуни не менее восторженно отзывался о своей жене. В феврале 2025 года он сказал The New York Times, что “гордится” тем, что является мужем Амаль. Джордж добавил, что после того, как они полюбили друг друга, ему казалось, что “все обрело смысл”. Актер добавил, что с возрастом он все меньше переживает из-за мелочей в отношениях:

Мы делали ремонт в доме. Амаль говорила: “Я хочу покрасить эту стену в желтый”. Что ж, если бы мне было 27 лет и я занимался бы строительными работами, я бы сказал: “Ну и дурацкий цвет”. Но правда в том, что в 60 лет ты просто говоришь: “Хорошо”. Есть столько вещей, которые раньше вызывали бы разногласия, а теперь нет".

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#Джордж Клуни #дети знаменитостей #семейные отношения
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