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Фильм «Искусственный» с 33-летним Юрой Борисовым отказываются показывать в США 0 219

Lifenews
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый успешный киноактер РФ снимается и дома, и за рубежом.

Фильм представил главных героев «не вызывающими сочувствия».

Драма «Искусственный» (Artificial) о попытке увольнения Сэма Альтмана в 2023 году из основанной им компании OpenAI — разработчика искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT — пока не может найти издателя, сообщает Variety. От выпуска почти готового фильма режиссера Луки Гуаданьино, известного по картине «Назови меня своим именем», сначала отказалась студия Amazon MGM, а затем к ней присоединились Netflix, A24 и Focus, которым показали материал.

Главную роль Альтмана в картине исполнил бывший Человек-паук Эндрю Гарфилд, а его соперника Илона Маска сыграл комик Айк Баринхолц. Российский актер Юра Борисов перевоплотился в фильме в еще одного сооснователя OpenAI, ученого-информатика Илью Суцкевера. Как отмечает Variety, его персонажу посвящен значительный отрезок в начале фильма.

Компания Amazon миллиардера Джеффа Безоса изначально профинансировала проект, бюджет которого, по данным Variety, составил около $40 млн, однако за время производства картины успела заключить многомиллиардное партнерство с OpenAI в сфере ИИ. Официально в компании не связали ситуацию с этим обстоятельством, но отметили в комментарии изданию, что предпочли бы, чтобы фильм выпустила другая студия.

Как пишет Variety со ссылкой на источники, «Искусственный» в показанной продюсерам версии представил главных героев «не вызывающими сочувствия», а Альтман, в частности, был изображен как «патологический лжец». К слову, проект изначально сравнивали в киноиндустрии с «Социальной сетью» Дэвида Финчера, которая в 2010 году в критическом ключе показала создателя Facebook Марка Цукерберга.

Вслед за отказом Amazon MGM фильм «Искусственный» предложили Netflix, Warner Bros. Clockwork, Focus и A24, однако эти студии воздержались от заключения договора с представителями Гуаданьино, сообщили источники. Издание отмечает, что одним из инвесторов A24 является фирма Thrive Capital зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которая также вкладывается в OpenAI и обладает правом голоса в ее совете директоров.

Как полагает Variety, «спасителем» картины «Искусственный» в итоге может стать стриминговый сервис Mubi, который заинтересовался проектом. Ранее компания аналогичным образом решила выпустить хоррор «Субстанция», от которого в последний момент отказалась студия Universal. Фильм с Деми Мур в главной роли в итоге получил пять номинаций на «Оскар».

По данным издания, интерес к драме с Борисовым также испытывает киностудия Neon. В 2024 году она же выпустила фильм «Анора», за работу в котором россиянина номинировали на «Оскар». Сама картина тогда была признана на церемонии лучшим фильмом.

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#искусственный интеллект #amazon #режиссер #openai
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