22 июня 2026-го ушел из жизни народный артист, актер и поэт Михаил Ножкин, который стал известен как автор песен «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия». Личная жизнь знаменитости складывалась не менее интересно, чем его творческая биография. Полвека длился его счастливый брак с любимой женщиной, хотя в их союзе и не родилось детей. Избранница до смерти не знала о том, что у второй половинки был внебрачный сын, ведь мужчина тщательно скрывал эту тайну от нее.

История знакомства

Первая встреча с будущей супругой Ларисой Голубиной состоялась, когда Михаил еще не был известным артистом, а только начинал свой творческий путь.

20-летний Ножкин тогда учился в театральной студии, а его 37-летняя избранница руководила литературной частью Государственного театра эстрады и оказывала влияние на культурную жизнь столицы. Высшее руководство доверяло ей важные задачи: например, именно Голубина отвечала за музыкальное оформление похорон Иосифа Сталина.

Будущая жена Михаила Ножкина, будучи успешной и уверенной в себе дамой, не страдала от недостатка мужского внимания: по слухам, среди других кавалеров за ней ухаживал даже Леонид Утесов. Однако она не ставила перед собой цель с головой бросаться в романтические приключения или поскорее выйти замуж. После неудачного брака женщина решила посвятить себя воспитанию 4-летнего сына Дмитрия, родившегося в этих отношениях.

Голубина покорила Ножкина твердым характером и изысканным вкусом. Ее саму смущала разница в возрасте с Михаилом, она считала это позором, поэтому первое время после знакомства она старалась избегать встреч и общения со студентом. Однако молодой мужчина оказался настойчивым и спустя год все же сумел растопить лед в сердце дамы, доказав серьезность своих чувств и намерений.

Вскоре после начала романа прозвучало предложение руки и сердца, но Лариса долго не соглашалась на свадьбу. За спиной у пары тем временем распространялись сплетни: о Михаиле говорили, что он «парень не промах», ведь ему удалось влюбить в себя женщину постарше и «со связями». Ларисе тоже доставалось – ее винили в том, что она воспользовалась чувствами влюбленного и доверчивого юноши.

Они старались не обращать внимания на пересуды и слухи, веря в то, что любовь поможет преодолеть им все преграды. Ножкину все же удалось получить согласие избранницы отправиться с ним в загс. Весной 1959-го они официально стали мужем и женой. Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали, отметив событие в тесном семейном кругу.

Почти полвека брака

Актер принял сына супруги от прошлого брака и воспитывал Диму как родного ребенка, однако влюбленные задумывались и об общих детях. Спустя год после того, как Михаил и Лариса поженились, женщина забеременела. Но их будущему наследнику не суждено было родиться. Медики предупредили Голубину, что при ее диагнозе «тромбофлебит» роды, вероятно, окончатся трагически для нее.

Михаилу пришлось принять непростое решение, и он выбрал супругу. Лариса переживала по этому поводу, однако муж успокаивал ее тем, что любит ее сына Дмитрия. Ножкин боготворил избранницу, называл ее ангелом-хранителем, а также обращался «ваша светлость». Артист утверждал, что его вторая половинка была светлым от рождения человеком, свет словно исходил у нее изнутри. Также Михаил называл возлюбленную «берегиня» и даже написал ей одноименное стихотворное произведение.

Семья актера и поэта просуществовала без 3 месяцев 45 лет. Жена Михаила Ножкина ушла из жизни после долгой болезни в 2004-м, когда ей было 84 года. Ее смерть стала тяжелым ударом для актера, он признавался, что так и не сумел смириться с этой утратой. Спустя 2 года артисту пришлось пережить еще одну трагедию: этот мир покинул сын Дмитрий, которого он любил и воспитывал как собственного ребенка. После ухода Ларисы Михаил Иванович больше не женился и не заводил романов. Он решил сосредоточиться на работе и творчестве, писал стихи, участвовал в патриотических мероприятиях.

О единственной и любимой супруге он говорил в интервью с благодарностью, теплом, светлой грустью и нежностью. По словам поэта, вторая половинка жила его стихами и делами, знала обо всех планах и предстоящих съемках, помогала организовывать поездки и встречи. Ножкин подчеркивал, что именно Лариса помогла ему поверить в себя и свои силы, двигала его творчество и убедила в том, что он действительно талантлив. Также Михаил Иванович не раз повторял, что мог бы и не состояться без такой женщины рядом.

Отношения на стороне и внебрачный сын

Со стороны семья Михаила и Ларисы выглядела счастливо и гармонично. Однако в личной жизни актера были и обстоятельства, которые он предпочитал держать в секрете не только от широкой публики и представителей прессы, но и от своей второй половинки. В 1974-м Ножкин завел роман на стороне. В отношениях с актрисой Валентиной Колосовой, знакомство с которой состоялось на съемках картины «Хождение по мукам», на свет появился его внебрачный сын.

Мальчик тоже получил имя Михаил. О его рождении не знала ни Лариса, ни ее окружение, хотя Колосова честно рассказала обо всем законному мужу. Свою жену Михаил Ножкин не хотел огорчать, поэтому долгие годы хранил молчание. Тем не менее актер старался помогать сыну Михаилу, всегда был рядом, на расстоянии вытянутой руки, но в открытую начал общаться с ним только после смерти второй половинки, когда скрывать правду уже было не от кого.